CNN: Ukrajinský vojak pri Soledare: V meste sa bojuje

Kyjev 13. januára (TASR) — Ukrajinský vojak dislokovaný v meste Bachmut na východe Ukrajiny v piatok televízii CNN povedal, že jeho spolubojovníci sa stále držia na okraji neďalekého mesta Soledar, ktoré je v ostatných týždňoch dejiskom intenzívnych bojov s ruskými silami. Výsadkári zo 77. a 46. brigády sú podľa slov Tarasa Berezovca, kapitána prvej brigády ukrajinských špeciálnych síl, ešte stále "na západnom predmestí Soledaru".



Berezovec však zároveň dodal, že zotrvanie v Soledare nemá už z vojenského hľadiska zmysel, keďže mesto je "celkom zničené" a nie je v ňom jediná budova, ktorá "by vydržala ruské ostreľovanie".



Morálka jednotiek nasadených na frontovej línii je však podľa neho stále na vysokej úrovni. Napriek tomu predpokladá, že rozhodnutie stiahnuť sa zo Soledaru padne v najbližších dňoch.



Vojaci chcú podľa Berezovca vydržať odolávať čo najdlhšie a zabiť čo najviac ruských žoldnierov z tzv. Vagnerovej skupiny, ktorí zohrávali pri ruskom útoku na Soledar podstatnú úlohu. Berezovec spresnil, že veľká časť bojov, ku ktorým v Soledare došlo v posledných dvoch týždňoch, sa odohrávala v uliciach medzi malými štvor- až osemčlennými skupinami.



Myslí si, že stiahnutie zo Soledaru neovplyvní schopnosť ukrajinských síl zásobovať neďaleký Bachmut. Dve hlavné cesty vedúce do tohto mesta sú totiž v rukách ukrajinských síl.



Spravodajský tím CNN, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti Soledaru, bol v piatok popoludní svedkom presunov ukrajinskej armády, ktorá z mesta zjavne sťahuje svoje jednotky. Spravodajca Ben Wedeman tvrdí, že ústup je organizovaný a medzi ukrajinskými vojakmi nevládne panika. Z mesta podľa jeho slov stále počuť mínometnú aj raketovú paľbu.



Ukrajinská armáda v piatok poprela tvrdenie Ruska, že vo štvrtok večer Soledar dobylo. Podľa Kyjevu v meste stále prebiehajú intenzívne boje. Soledar leží v Doneckej oblasti, ktorú sa Rusko snaží obsadiť. Po sérii vojenských neúspechov na Ukrajine by pre Kremeľ bolo jeho dobytie zriedkavým a symbolickým víťazstvom.