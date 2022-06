CNN: USA oznámia nákup systému protiraketovej obrany pre Ukrajinu

Washington 27. júna (TASR) – Spojené štáty plánujú tento týždeň oznámiť, že zakúpili pre Ukrajinu pokročilý systém protiraketovej obrany zem-vzduch stredného až dlhého doletu. Pre televíziu CNN to v nedeľu povedal zdroj oboznámený so záležitosťou.



Americký prezident Joe Biden, ktorý je v Nemecku na summite skupiny G7 zameranom najmä na Ukrajinu, nedávno oznámil, že Spojené štáty poskytnú Kyjevu "pokročilejšie raketové systémy a muníciu". Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa lídrom G7 virtuálne prihovorí v pondelok.



V reakcii na žiadosti ukrajinských síl by USA mohli tento týždeň oznámiť aj inú vojenskú pomoc vrátane ďalšej delostreleckej munície a radarov. Ukrajinskí predstavitelia žiadajú systém protiraketovej obrany známy ako NASAMS, ktorý môže zasiahnuť ciele do vzdialenosti vyše 160 kilometrov, hoci ukrajinské sily budú zrejme potrebovať výcvik na jeho používanie, uviedol zdroj CNN.



Washington neustále oznamuje ďalšiu bezpečnostnú pomoc Ukrajine. Počas júna jej Bidenova vláda schválila podporu za miliardu dolárov zahŕňajúcu húfnice, strelivo a systémy pobrežnej obrany. Neskôr uviedla, že Ukrajine dodá vojenskú pomoc za ďalších 450 miliónov dolárov vrátane salvových raketometov a delostreleckej munície.



USA podľa CNN predpokladajú dlhú a vyčerpávajúcu vojnu na východe Ukrajiny s veľkými stratami na oboch stranách. Americkí predstavitelia sa domnievajú, že ruské sily tam plánujú zachovať intenzívne delostrelecké a raketové útoky so zámerom postupne oslabiť ukrajinské sily i odhodlanie NATO podporovať Ukrajinu.



Ukrajinská armáda rýchlo míňa muníciu zo sovietskej éry, ktorá je vhodná pre staršie systémy, a západné vlády stoja pred ťažkým rozhodnutím, či chcú pokračovať vo zvyšovaní svojej pomoci tejto krajine, čo už samotný Biden prisľúbil, uviedla CNN.