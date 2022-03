CNN: USA posielajú do Poľska dva systémy Patriot

Washington 9. marca (TASR) - Spojené štáty posielajú Poľsku dva systémy protivzdušnej obrany Patriot s cieľom čeliť akejkoľvek potenciálnej hrozbe voči USA a spojencom v NATO počas pokračujúcej ruskej invázie na Ukrajinu. Oznámil to v noci na stredu hovorca velenia americkej armády v Európe (US EUCOM) Adam Miller. TASR o tom informuje na základe správy stanice CNN.



"Veliteľ EUCOM-u generál (Tod) Walters veleniu americkej armáde v Európe a Afrike (USAREUR-AF) na základe pokynov amerického ministra obrany a žiadosti našich poľských spojencov nariadil, aby presunulo dve batérie Patriot do Poľska," uviedol vo vyhlásení hovorca.



Toto opatrenie podľa Millerovho vyhlásenia posilňuje záväzok Spojených štátov k čl. 5 (Severoatlantickej zmluvy) a nijakým spôsobom nie je jeho cieľom podporovať ofenzívne operácie.



Systém protivzdušnej obrany Patriot je schopný zachytiť a zneškodniť prichádzajúce balistické strely krátkeho doletu, lietadlá vrátane bezpilotných i strely s plochou dráhou letu. Využíva na to strely dlhého doletu typu zem-vzduch s operačným dosahom až 160 kilometrov.