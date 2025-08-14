< sekcia Zahraničie
CNN: USA pre summit na Aljaške dočasne uvoľnili sankcie voči Rusom
Vo vyhlásení zverejnenom v stredu sa píše, že OFAC dočasne ruší sankcie, aby umožnil aktivity súvisiace s nadchádzajúcou schôdzkou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 14. augusta (TASR) - Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií zrušil na týždeň niektoré sankcie voči predstaviteľom Ruska. Stalo sa tak v súvislosti s avizovaným stretnutím prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške. V noci na štvrtok o tom informovala americká spravodajská televízia CNN, píše TASR.
Vo vyhlásení zverejnenom v stredu sa píše, že OFAC dočasne ruší sankcie, aby umožnil aktivity súvisiace s nadchádzajúcou schôdzkou. Opatrenie platí do polnoci 20. augusta.
Hovorca ministerstva financií USA pre televíziu CNN uviedol, že väčšina sankcionovaných Rusov cestujúcich na Aljašku na summit už má povolenie cestovať do USA na základe predchádzajúcich povolení.
CNN pripomenula, že Washington v posledných rokoch uvalil na ruských predstaviteľov a firmy širokú škálu sankcií - najmä kvôli vojne rozpútanej Ruskom proti Ukrajine. Tieto opatrenia mohli zabrániť vyjednávačom v cestovaní na Aljašku.
Stretnutie Putina a Trumpa sa uskutoční v piatok na vojenskej základni na základni Elmendorf-Richardson v Anchorage, informovala televízia Sky News. Je to najväčšia vojenská základňa na Aljaške - žije na nej viac ako 32.000 ľudí – približne desať percent populácie Anchorage.
Vo vyhlásení zverejnenom v stredu sa píše, že OFAC dočasne ruší sankcie, aby umožnil aktivity súvisiace s nadchádzajúcou schôdzkou. Opatrenie platí do polnoci 20. augusta.
Hovorca ministerstva financií USA pre televíziu CNN uviedol, že väčšina sankcionovaných Rusov cestujúcich na Aljašku na summit už má povolenie cestovať do USA na základe predchádzajúcich povolení.
CNN pripomenula, že Washington v posledných rokoch uvalil na ruských predstaviteľov a firmy širokú škálu sankcií - najmä kvôli vojne rozpútanej Ruskom proti Ukrajine. Tieto opatrenia mohli zabrániť vyjednávačom v cestovaní na Aljašku.
Stretnutie Putina a Trumpa sa uskutoční v piatok na vojenskej základni na základni Elmendorf-Richardson v Anchorage, informovala televízia Sky News. Je to najväčšia vojenská základňa na Aljaške - žije na nej viac ako 32.000 ľudí – približne desať percent populácie Anchorage.