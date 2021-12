USA zvažujú sankcie voči Rusku

Washington 6. decembra (TAS) - Americkí predstavitelia v súčasnosti zvažujú širokú škálu sankcií voči Rusku, ktorých cieľom je odradiť šéfa Kremľa Vladimira Putina od spustenia invázie na Ukrajinu. Informovala o tom v pondelok televízia CNN s odvolaním sa na ľudí oboznámených s diskusiami.



Zvažované sankcie podľa CNN zahŕňajú nové opatrenia proti členom Putinovho vnútorného kruhu a ruským výrobcom energie a jednu potenciálnu "jadrovú možnosť" – odpojenie Ruska od medzinárodného platobného systému SWIFT, ktorý používajú banky na celom svete.



Americkí predstavitelia podľa CNN uviedli, že ešte nebolo prijaté konečné rozhodnutie o tom, či a kedy uplatniť nové sankcie. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena podľa nich v súčasnosti rokuje s európskymi partnermi – z ktorých mnohí majú užšie ekonomické vzťahy s Ruskom – v nádeji na koordináciu opatrení.



Ľudia oboznámení s diskusiami uviedli, že nové ekonomické sankcie by sa mohli týkať aj ruského štátneho dlhu. Je tiež pravdepodobné, že sa zamerajú na ruských oligarchov; obmedzia im schopnosť cestovať a potenciálne im prerušia prístup k americkým bankovým systémom a systémom kreditných kariet.



Ako uviedla CNN, nové zistenia amerických tajných služieb odhadujú, že Rusko by mohlo začať vojenskú ofenzívu na Ukrajine v priebehu niekoľkých mesiacov, keďže pozdĺž hranice zhromaždilo približne 175.000 vojakov.



CNN minulý týždeň v piatok informovala, že ruské sily majú na hraniciach s Ukrajinou rozmiestnené kapacity na uskutočnenie rýchlej a okamžitej invázie vrátane vybudovania zásobovacích trás a že súčasná úroveň ruského vybavenia v oblasti znamená, že Moskva by mohla zásobovať svoje sily v prvej línii sedem až desať dní a iné podporné jednotky až jeden mesiac.