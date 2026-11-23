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CNN: Útoky v Hormuzskom prielive sú najpočetnejšie od začiatku vojny
V októbri počet útokov hlásených Agentúre pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) po prvýkrát od začiatku vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom prekročil hranicu 30.
Autor TASR
Teherán 23. novembra (TASR) - Útoky na lode v Hormuzskom prielive a jeho okolí dosiahli najvyššiu úroveň od začiatku vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom. Vyplýva to z údajov o námornej doprave, na ktoré sa odvolala stanica CNN, píše TASR.
V októbri počet útokov hlásených Agentúre pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) po prvýkrát od začiatku vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom prekročil hranicu 30.
K nedeli ich bolo v novembri nahlásených najmenej 22, čo je druhý najvyšší počet od začiatku vojny. Oblasť, na ktorú sa hlásenia vzťahujú, zahŕňa Hormuzský prieliv, Perzský záliv a Ománsky záliv.
Podľa CNN sú údaje pravdepodobne podhodnotené, keďže UKMTO zaznamenáva iba incidenty overené z primárnych zdrojov. „Sú známe aj ďalšie prípady, ktoré však nemožno nezávisle overiť,“ uviedla organizácia v piatok.
V uplynulých mesiacoch sa zintenzívnili útoky na plavidlá v Hormuzskom prielive, pričom sa predpokladá, že mnohé plavidlá vypli svoje sledovacie zariadenia, aby sa vyhli odhaleniu. UKMTO v októbrovej správe uviedlo, že má „problémy s presným zaznamenávaním skutočného počtu útokov, keďže väčšina napadnutých plavidiel odmieta podávať hlásenia“ tejto organizácii.
Iránska armáda hlási takmer každodenné incidenty s plavidlami v Hormuzskom prielive. Často tvrdí, že ide o výbuch námorných mín, nie o útoky.
Pred októbrom sa počet hlásených útokov v regióne pohyboval v priemere okolo desať mesačne. Čísla sa líšia, no údaje Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) OSN naznačujú, že v októbri bol počet potvrdených incidentov najvyšší v tomto roku.
Od začiatku vojny 28. februára útoky na lode v Hormuzskom prielive narúšajú prepravu ropy a zemného plynu a majú negatívny dosah na svetovú ekonomiku.
Irán blokuje tento prieliv, v reakcii na čo USA uvalili blokádu na iránske prístavy. CNN pripomína, že producenti ropy z krajín Perzského zálivu našli spôsoby, ako dostať lode cez Hormuzský prieliv.
Teherán v čase klesajúcich cien ropy zintenzívňuje svoje útoky. Odborníci upozorňujú, že stráca svoju vyjednávaciu páku v súvislosti s kontrolou nad touto námornou trasou a v snahe prinútiť Washington k ústupkom by mohol útoky ešte vystupňovať.
V októbri počet útokov hlásených Agentúre pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) po prvýkrát od začiatku vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom prekročil hranicu 30.
K nedeli ich bolo v novembri nahlásených najmenej 22, čo je druhý najvyšší počet od začiatku vojny. Oblasť, na ktorú sa hlásenia vzťahujú, zahŕňa Hormuzský prieliv, Perzský záliv a Ománsky záliv.
Podľa CNN sú údaje pravdepodobne podhodnotené, keďže UKMTO zaznamenáva iba incidenty overené z primárnych zdrojov. „Sú známe aj ďalšie prípady, ktoré však nemožno nezávisle overiť,“ uviedla organizácia v piatok.
V uplynulých mesiacoch sa zintenzívnili útoky na plavidlá v Hormuzskom prielive, pričom sa predpokladá, že mnohé plavidlá vypli svoje sledovacie zariadenia, aby sa vyhli odhaleniu. UKMTO v októbrovej správe uviedlo, že má „problémy s presným zaznamenávaním skutočného počtu útokov, keďže väčšina napadnutých plavidiel odmieta podávať hlásenia“ tejto organizácii.
Iránska armáda hlási takmer každodenné incidenty s plavidlami v Hormuzskom prielive. Často tvrdí, že ide o výbuch námorných mín, nie o útoky.
Pred októbrom sa počet hlásených útokov v regióne pohyboval v priemere okolo desať mesačne. Čísla sa líšia, no údaje Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) OSN naznačujú, že v októbri bol počet potvrdených incidentov najvyšší v tomto roku.
Od začiatku vojny 28. februára útoky na lode v Hormuzskom prielive narúšajú prepravu ropy a zemného plynu a majú negatívny dosah na svetovú ekonomiku.
Irán blokuje tento prieliv, v reakcii na čo USA uvalili blokádu na iránske prístavy. CNN pripomína, že producenti ropy z krajín Perzského zálivu našli spôsoby, ako dostať lode cez Hormuzský prieliv.
Teherán v čase klesajúcich cien ropy zintenzívňuje svoje útoky. Odborníci upozorňujú, že stráca svoju vyjednávaciu páku v súvislosti s kontrolou nad touto námornou trasou a v snahe prinútiť Washington k ústupkom by mohol útoky ešte vystupňovať.