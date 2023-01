CNN: V iránskom drone na Ukrajine našli súčiastky z rôznych krajín

Washington 4. januára (TASR) - V iránskom drone zostrelenom vlani na jeseň na Ukrajine našli súčiastky vyrobené viacerými americkými a západnými spoločnosťami. Vyplýva to z vyšetrovania ukrajinských tajných služieb. TASR o tom informuje na základe správy stanice CNN, ktorá mala možnosť nahliadnuť do výsledkov vyšetrovania.



Z celkovo 52 súčiastok vybraných z iránskych dronov Šahíd-136 by 40 mohlo byť podľa vyšetrovania vyrobených rozličnými americkými spoločnosťami. Zvyšných dvanásť vyrobili v Kanade, Číne, Japonsku, Švajčiarsku a na Taiwane.



Ukrajina svoje zistenia zdieľala s predstaviteľmi americkej vlády na konci minulého roka, píše CNN. Tieto výsledky potvrdzujú rozsah problému, ktorému čelí vláda amerického prezidenta Joea Bidena. Washington sa zaviazal zabrániť Iránu vyrábať drony, ktoré Rusko používa na Ukrajine.



Viacerí americkí predstavitelia v rozhovoroch uviedli, že snahou USA je zabrániť Iránu vyrábať drony a sťažiť Rusku používanie bezpilotných "kamikadze" lietadiel, napísal minulý týždeň na svojej webovej stránke denník The News York Times.



Podľa CNN Biely dom vytvoril skupinu, ktorá má vyšetriť, ako sa technológie USA a ďalších západných krajín dostali do iránskych dronov. USA zaviedli prísne obmedzenia na vývoz špičkového materiálu do Iránu, pripomína CNN. Predstavitelia Spojených štátov sa teraz usilujú tieto opatrenia posilniť. Vyzývajú spoločnosti, aby lepšie monitorovali dodávateľské reťazce a usilovali sa zistiť totožnosť distribútorov, ktorí tieto výrobky predávajú nepriateľským činiteľom.



Žiadne dôkazy však nepotvrdzujú, že ide o obchádzanie amerických sankcií a vedomý vývoz technológií s cieľom použiť ich pri výrobe dronov, píše CNN. Ukrajinské vyšetrovanie preto ukazuje, že Irán si aj napriek sankciám dokáže zaobstarať komerčne dostupné technológie.



Rusko iránske drony nasadzuje na Ukrajine pri útokoch voči civilistom i útokoch na kľúčovú infraštruktúru. Viaceré západné krajiny požiadali OSN, aby používanie týchto dronov vyšetrila. Viacero krajín aj EÚ v tejto súvislosti zaviedlo voči Iránu sankcie.