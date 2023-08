CNN: Väčšina Američanov je proti ďalšej pomoci Ukrajine

Washington 4. augusta (TASR) – Väčšina Američanov je proti tomu, aby Kongres USA schválil ďalšie peniaze na podporu Ukrajiny v jej vojne s Ruskom. Ukázali to v piatok zverejnené výsledky prieskumu pre televíziu CNN, informuje TASR.



Z prieskumu inštitútu SSRS tiež vyplýva, že americká verejnosť je rozdelená v otázke podpory pre Ukrajinu.



Kongresmani by nemali súhlasiť s ďalšími financiami na podporu Ukrajiny podľa 55 percent Američanov, 45 percent to naopak podporuje. Celkovo 51 percent Američanov sa domnieva, že USA jej už dostatočne pomohli, podľa 48 percent by mali urobiť viac.



Pri konkrétnom druhu pomoci má väčšiu podporu Američanov získavanie spravodajských informácií (63 percent) a vojenský výcvik (53 percent) než poskytovanie zbraní (43 percent) či účasť amerických jednotiek v bojových operáciách (17 percent).



Väčšina Američanov sa obáva, že vojna Ruska na Ukrajine ohrozí národnú bezpečnosť USA (56 percent), povedie k zvýšenému ohrozeniu demokracie v iných krajinách (65 percent), ruským útokom na iné štáty (64 percent) alebo k širšej vojne v Európe (59 percent).



Postup prezidenta Joea Bidena v prípade Ukrajiny schvaľuje 45 percent Američanov a 43 percent súhlasí s tým, ako pristupuje k vzťahom s Ruskom.