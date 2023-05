CNN: Z Mariupola hlásili výbuchy, úrady zatiaľ mlčia

Mariupol 19. mája (TASR) - Najmenej dva výbuchy sa v piatok večer ozvali v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol, ktoré okupujú ruské jednotky. S odvolaním sa na videá zverejnené na sociálnych sieťach a vyjadrenia miestnych obyvateľov na internete to uviedla americká televízia CNN, informuje TASR.



K správam o výbuchoch sa nevyjadrila ani miestna Ruskom dosadená samospráva, ani ukrajinská strana. Príčina výbuchov podľa CNN zatiaľ nie je jasná.



V Mariupole zaznamenali výbuchy naposledy vo februári. Hovorkyňa ukrajinského armádneho Operačného veliteľstva Juh Nataľa Humeňuková vtedy vyhlásila: "O čom si myslia, že je príliš ďaleko na to, aby sa to dalo zasiahnuť, takým vždy nemusí byť. Smer Mariupol pre nás už nie je tak úplne nedosiahnuteľný."



Obliehanie Mariupola ruskými jednotkami trvalo vlani od 24. februára do 20. mája, keď sa ukrajinské oddiely ukryté v železiarni Azovstaľ vzdali.