CNN: Z Ruska od vyhlásenia mobilizácie odišlo viac než 200.000 ľudí

Washington 29. septembra (TASR) - Viac než 200.000 ľudí odišlo do Gruzínska, Kazachstanu a členských krajín EÚ od stredy 21. septembra, keď ruský prezident vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. Vyplýva to z údajov zhromaždených z viacerých krajín. TASR o tom informuje na základe správy stanice CNN.



Námestník kazašského ministra vnútra v stredu uviedol, že od vyhlásenia čiastočnej mobilizácie v Rusku pred siedmimi dňami prišlo do Kazachstanu takmer 100.000 ruských štátnych občanov.



Ďalších najmenej 53.136 ľudí prekročilo v dňoch 21.-26. septembra hranice na územie Gruzínska. CNN sa odvoláva na údaje gruzínskeho ministerstva pre vnútorné záležitosti z utorka.



Takmer 66.000 Rusov prišlo za posledný týždeň (19.-25. septembra) na územie EÚ, oznámila v utorok Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). To je o vyše 30 percent viac v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.



Počty odchodov z Ruska nezahŕňajú údaje z Mongolska a Arménska, kam ruskí občania tiež odchádzajú. K dispozícii nie sú ani oficiálne údaje od ruských úradov za obdobie od 21. septembra, dodáva CNN.



Na základe čiastočnej mobilizácie má byť povolaných 300.000 záložníkov ruských ozbrojených síl. Tisíce mužov v brannom veku sa následne rozhodli opustiť Rusko a v desiatkach ruských miest sa konali protesty proti mobilizácii, ktoré polícia rýchlo rozohnala.