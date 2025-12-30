< sekcia Zahraničie
CNN: Za americkým dronovým útokom na dok vo Venezuele stála CIA
Podľa dvoch zdrojov CNN poskytli spravodajské informácie pre CIA špeciálne jednotky americkej armády.
Autor TASR
Washington 30. decembra (TASR) - Americký dronový útok na dok vo Venezuele, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov, pripravila Ústredná spravodajská služba (CIA). Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na svoje zdroje, píše TASR.
Dronový útok podľa CNN zasiahol dok v odľahlej pobrežnej časti Venezuely, o ktorom si americká administratíva myslela, že ho využíva kartel Tren de Aragua na skladovanie a nakladanie drog na lode smerujúce do Spojených štátov. V čase úderu v zariadení údajne nikto nebol.
Podľa dvoch zdrojov CNN poskytli spravodajské informácie pre CIA špeciálne jednotky americkej armády. Ich hovorkyňa Allie Weiskopfová takéto správy však odmietla. Jeden zo zdrojov doplnil, že hoci bol útok úspešný a boli pri ňom zničené všetky tamojšie lode i celé zariadenie, išlo iba o symbolický útok, pretože to bol jeden z mnohých podobných komplexov vo Venezuele.
Americký prezident Donald Trump v pondelok potvrdil, že Spojené štáty po prvýkrát zasiahli a zničili cieľ na území Venezuely. „V oblasti doku, kde nakladajú lode s drogami, došlo k veľkej explózii. Zasiahli sme všetky lode a teraz sme zasiahli aj oblasť a tá už neexistuje,“ vyhlásil Trump.
Šéf Bieleho domu tak reagoval na novinárske otázky o jeho minulotýždňovom rozhovore pre rozhlasovú stanicu WABC, v ktorom uviedol, že Spojené štáty „vyradili“ zariadenie vo Venezuele, odkiaľ údajne prichádzajú pašerácke lode.
