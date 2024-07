CNN zdokumentovala útok izraelských osadníkov

Tel Aviv 22. júla (TASR) - Maskovaní izraelskí osadníci na okupovanom Západnom brehu Jordánu napadli pri obci Kusra neďaleko Nábulusu skupinu palestínskych farmárov a zahraničných aktivistov, ktorí Palestínčanov sprevádzali. Informovala o tom v pondelok stanica CNN, ktorá sa odvolala na výpovede obetí a získané videozáznamy z útoku, uvádza TASR.



K útoku došlo ešte v nedeľu - niekoľko dní po tom, čo Medzinárodný súdny dvor rozhodol, že 57 rokov trvajúca okupácia palestínskych území Izraelom je nezákonná a považuje ju za "faktickú anexiu".



Ôsmi aktivisti sa zúčastňovali na palestínskej kampani zvanej Bráňte Palestínu, ktorá vyzýva medzinárodných dobrovoľníkov, aby vycestovali na Západný breh so zámerom chrániť Palestínčanov pred napadnutím zo strany izraelských osadníkov.



Dvoch Američanov a nemeckého občana po napadnutí hospitalizovali v nemocnici s podozrením na zlomeniny. Ďalší dobrovoľník z USA utrpel ľahšie poranenia. Do nemocnice previezli aj jedného z palestínskych roľníkov.



Tri obete útoku pre CNN uviedli, že farmárov sprevádzali na ich polia s olivovníkmi, na ktoré nemali prístup od vlaňajšieho októbra, keď sa vystupňovali útoky izraelských osadníkov na Palestínčanov v súvislosti s útokom militantného hnutia Hamas na Izrael.



V určitom okamihu k skupine z kampane pristúpili mladí osadníci, ktorí Palestínčanov a dobrovoľníkov začali napádať hrubými drevenými palicami, uviedla jedna z obetí.



Na záberoch natočených aktivistami vidieť, ako sa snažia pred útočiacimi Izraelčanmi utiecť. Najmenej jednu osobu kopli do nohy a zasiahli kameňom. Istej žene rozbili telefón a prišla aj o doklady.



Izraelská armáda v krátkom vyhlásení zaslanom CNN potvrdila nedeľňajší útok na aktivistov a farmárov. Dodala, že "niekoľko maskových izraelských civilistov napadlo skupinu zahraničných občanov, ktorí tam sadili stromy".



Na miesto boli vyslaní vojaci, ktorí vypálili varovné výstrely, po čom útočníci utiekli. Armáda útok odsúdila a zdôraznila, že v oblasti bude naďalej pôsobiť na udržanie bezpečnosti.



Aktivisti však uviedli, že vojaci po príchode okamžite namierili zbrane na Palestínčana, ktorý dobrovoľníkov sprevádzal, a vystrelili smerom k nemu ostré náboje. Armáda tieto tvrdenia nekomentovala.