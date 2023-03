CNN: Zelenskyj pozýva predsedu Kongresu McCarthyho na návštevu Kyjeva

Washington 9. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozýva predsedu Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Kevina McCarthyho na návštevu Ukrajiny, aby sa osobne oboznámil so situáciou. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice CNN.



V Republikánskej strane sú v súčasnosti názorové rozdiely v otázke poskytovaním ďalšej podpory Ukrajine. Republikán McCarthy by podľa Zelenského mal predtým, ako sformuje svoje tvrdenia, prísť na Ukrajinu, aby videl, čo sa tam deje, čo vojna obyvateľom spôsobila, či ako bojujú.



"Som presvedčený, že pán predseda McCarthy nikdy nenavštívil Kyjev či Ukrajinu a som presvedčený, že by mu to v tejto pozícii pomohlo," povedal Zelenskyj v utorok v exkluzívnom rozhovore pre CNN.



McCarthy pre CNN v spojitosti s pozvaním uviedol, že Ukrajinu navštíviť neplánuje. Tiež tvrdil, že americký prezident Joe Biden nekoná dostatočne rýchlo v oblasti pomoci tejto krajine.



Podľa svojich slov podporuje Ukrajinu, nepodporuje však poskytovanie neobmedzenej finančnej podpory. Nemusí preto ísť na Ukrajinu, aby pochopil, či je bianko šek vystavený alebo nie.



Americký Kongres Ukrajinu podporuje, niektorí republikánski kongresmani však žiadajú ukončenie poskytovania vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine zo strany USA.



Zelenskyj počas rozhovoru vyjadril obom stranám v Kongrese poďakovanie za podporu a označil ju za veľmi dôležitú. "Nedávno som mal stretnutie so zástupcami Republikánskej strany a som vďačný kongresmanom, ktorí navštívili Ukrajinu. Povedali, že chcú výrazne podporovať Ukrajinu, rovnako ako demokrati," uviedol.