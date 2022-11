CNN:Pelosiová obhájila svoj mandát v kongresových voľbách v Kalifornii

Washington 9. novembra (TASR) - Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v utorňajších voľbách do Kongresu porazila svojho republikánskeho vyzývateľa Johna Dennisa. V stredu o tom na svojom webe informovala spravodajská televízia CNN, ktorá počas volebnej noci zverejňuje priebežné výsledky volieb.



Pelosiová a Dennis kandidovali vo voľbách v 11. obvode štátu Kalifornia.



CNN pripomína, že 82-ročná Pelosiová sa rokmi vypracovala na jednu z najvýraznejších tvárí Demokratickej strany a ako predsedníčka Snemovne reprezentantov získala veľký vplyv. Je ostrou kritičkou republikánov a v dôsledku toho sa stala vo Washingtone veľmi polarizujúcou osobnosťou.



Špekulácie o budúcnosti Pelosiovej vo vedení Snemovne reprezentantov sa zintenzívnili s približujúcimi sa voľbami do Kongresu a plánmi republikánov na opätovné získanie väčšiny v tejto komore parlamentu.



CNN v septembri informovala, že v rozhovoroch s viac ako dvoma desiatkami poslancov Snemovne reprezentantov sa začal objavovať konsenzus: Ak v snemovni stratia väčšinu, vznikne obrovský tlak na to, aby Pelosiová zo svojho postu odišla. Podľa zdrojov z Demokratickej strany si Pelosiová toho bola vedomá.



Podľa CNN demokrati nie sú jednotní v otázke zotrvania Pelosiovej vo vedení Snemovne reprezentantov ani v prípade, že by sa pomery síl po voľbách nezmenili. Veľa demokratov sa totiž pred voľbami vyslovovalo za zmenu bez ohľadu na výsledok hlasovania.