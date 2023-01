CNN:Ukrajinci sa v USA začnú školiť na systém Patriot na budúci týždeň

Washington 10. januára (TASR) — Ukrajinskí vojaci začnú s výcvikom zameraným na používanie amerických systémov protivzdušnej obrany Patriot už na budúci týždeň, uviedli pre stanicu CNN dvaja predstavitelia USA oboznámení s touto záležitosťou, informuje TASR.



Výcvikový program bude prebiehať na vojenskej základni Fort Sill v štáte Oklahoma. Fort Sill je jednou zo štyroch hlavných výcvikových lokalít ozbrojených síl USA a sídli tam aj delostrelecká škola americkej armády.



Námestníčka amerického ministra obrany pre Rusko, Ukrajinu a Euráziu Laura Cooperová priblížila, že výcvik ukrajinských vojakov bude trvať niekoľko mesiacov. "Neviem vám dať konkrétny časový rámec, kedy bude výcvik ukončený," povedala.



Spojené štáty prisľúbili dodať Kyjevu systémy Patriot koncom decembra počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského v USA. Nemecko nedávno tiež ohlásilo, že Ukrajine posiela druhý systém Patriot z vlastných zásob.



Hovorca Pentagónu Pat Ryder minulý štvrtok avizoval, že USA zvažujú niekoľko možností, kde by sa mohol výcvik Ukrajincov na používanie systémov Patriot realizovať. Uviedol, že by to mohlo byť v USA, v inej krajine alebo by mohlo ísť o kombináciou oboch týchto možností.



Spojené štáty uplynulý piatok oznámili ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine za tri miliardy dolárov. Ide o dosiaľ najväčší balík pomoci pre Kyjev. Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierrová vtedy uviedla, že tento balík by mal zahŕňať bojové vozidlá pechoty Bradley, vozidlá odolné voči výbuchom mín (MRAP), transportéry a samohybné húfnice.