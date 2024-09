CNN:Vojenská pomoc pre Ukrajinu je nižšia pre zmenšujúce sa zásoby USA

Washington 17. septembra (TASR) — Spojené štáty v posledných mesiacoch znížili rozsah vojenskej pomoci Ukrajine, keďže sa zmenšili zásoby zbraní a vybavenia, ktoré je Pentagón ochotný poslať Kyjevu z vlastných zdrojov. TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy televízie CNN odvolávajúcej sa na dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov.



V apríli Pentagón oznámil balík vojenskej pomoci pre Kyjev v hodnote jednej miliardy dolárov, hodnota ďalších však odvtedy nepresiahla sumu 400 miliónov dolárov; väčšina sa pohybovala v rozmedzí 125 - 250 miliónov dolárov.



Zatiaľ posledný balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 250 miliónov dolárov oznámili USA 6. septembra. Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan neskôr uviedol, že "významný" balík pomoci plánuje Washington oznámiť ešte v septembri.



Ako poznamenáva CNN, v rokoch 2022 a 2023 Pentagón pravidelne oznamoval balíky vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 600 - 800 miliónov dolárov, pričom najväčší - z januára 2023 - bol v objeme 2,85 miliardy dolárov.



Administratíva prezidenta Joea Bidena má stále k dispozícii šesť miliárd dolárov na vojenskú pomoc Ukrajine, po dvoch rokoch vojny však Pentagón nemá dostatočné zásoby, uviedli pre CNN americkí predstavitelia.



"Je to o zásobách, ktoré máme, čo (Ukrajinci) požadujú a či dokážeme vyhovieť týmto požiadavkám s tým, čo momentálne máme... Problémom je aj dopĺňanie zásob," povedal jeden z nich.



Druhý zdroj pre CNN poznamenal, že Bidenova administratíva nebola schopná čerpať zo zásob Pentagónu v prvých štyroch mesiacoch roku 2024, pretože Kongres sa oneskoril so schválením dodatočného financovania. Washington sa podľa neho snaží neposlať do Kyjeva priveľa zbraní naraz.



"Existujú limity, ako rýchlo môžeme poslať vybavenie bez toho, aby to ovplyvnilo (našu) bojovú pripravenosť. A to je jeden z dôvodov, prečo sú balíky pomoci posielané takto," uviedol tento zdroj. Limitujúce je aj to, ako rýchlo môže Ukrajina vybavenie prijať a efektívne ho distribuovať, dodal.



Pred vojnou na Ukrajine sa v USA vyrobilo každý mesiac asi 15.000 delostreleckých granátov kalibru 155 mm. Vďaka otvoreniu nových tovární a výrobných liniek sa produkcia zvýšila na 40.000 granátov mesačne. Stále však bude trvať viac ako rok, kým Pentagón dosiahne svoj cieľ vyrobiť každý mesiac 100.000 granátov. Proces zvyšovania výroby prebieha podľa plánu, no bude si vyžadovať nové výrobné zariadenia a ochotu Kongres vyčleniť na to peniaze.