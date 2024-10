Čo si myslia Poliaci o plate politikov? Toto ukázal prieskum

Varšava 20. októbra (TASR) - Väčšina Poliakov sa domnieva, že poľskí ústavní činitelia zarábajú príliš veľa. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý zverejnil denník Super Express počas rokovania parlamentu o zákone o budúcoročnom rozpočte. Podľa návrhu sa má plat prezidenta, premiéra, poslancov parlamentu a senátorov zvýšiť o 4,1 percenta, informuje TASR podľa agentúry PAP.



Prieskum agentúry Pollster ukázal, že 14 percent opýtaných súhlasí, aby súčasný plat prezidenta 25.500 zlotých (5918 eur) bol vyšší, 23 percent ho považuje za primeraný. Zároveň 23 percent súhlasí, aby sa prezidentský plat pohyboval medzi 21.000 – 25.000 zlotých (4873 – 5802 eur), 21 percent v rozmedzí 16.000 – 20.000 zlotých (3713 – 4671 eur), 17 percent pod 5000 zlotých (3481 eur) a 18 percent uviedlo prezidentskú mzdu pod 10.000 zlotých (2320 eur).



Súčasný plat premiéra 20.500 zlotých (4578 eur) by sa mal zvýšiť podľa 25 percent opýtaných, 17 percent považuje za vhodný plat medzi 21.000 – 25.000 zlotých (4873 – 5802 eur) a 8 percent ešte vyšší. Až 23 percent považuje za primeraný plat premiéra najviac 10.000 zlotých (2320 eur).



Väčšina respondentov (58 percent) uviedla, že poslanci poľského parlamentu s platom 13.000 zlotých (3017 EUR) by nemali zarábať viac ako 10.000 zlotých (2320 EUR) a 43 percent sa domnieva, že poľskí ministri s platom 14.000 zlotých (3249 eur) by mali dostávať plat do 10.000 zlotých (2320 eur).



Prieskum sa uskutočnil v dňoch 5. – 6. októbra na reprezentatívnej vzorke 1007 dospelých Poliakov.