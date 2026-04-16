Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

„Čo ste zasiali, to budete žať...“, odkázal Magyar lídrom Fideszu

Na snímke líder maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar. Foto: TASR/AP

Server index.hu pripomenul, že líder Tiszy vo štvrtok oznámil presťahovanie kancelárie premiéra po prevzatí vlády.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 16. apríla (TASR) - Kandidát víťaznej strany Tisza na post maďarského premiéra Péter Magyar adresoval vo štvrtok na Facebooku ostrý odkaz lídrom strany Fidesz a jej „bielym koňom“. Podľa budúceho premiéra sa teraz zbytočne snažia predstierať, že sa nič nestalo, každý vie, čo spôsobili Maďarsku a jeho ľudu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Nemá zmysel hrať sa teraz na baletku a tváriť sa, akoby sa nič nestalo! Vieme, čo ste urobili našej milovanej vlasti a maďarskému ľudu. A ani na chvíľu nepochybujte o tom, že čo ste zasiali, to budete žať...“, napísal Magyar.

Server index.hu pripomenul, že líder Tiszy vo štvrtok oznámil presťahovanie kancelárie premiéra po prevzatí vlády z priestorov bývalého kláštora karmelitánov v historickom centre Budína do budovy niektorého ministerstva blízko parlamentu na opačnom brehu Dunaja. Orbánov úrad doteraz sídlil vedľa prezidentského sídla v Sándorovom paláci (Sándor-palota).





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Neprehliadnite

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?