„Čo ste zasiali, to budete žať...“, odkázal Magyar lídrom Fideszu
Server index.hu pripomenul, že líder Tiszy vo štvrtok oznámil presťahovanie kancelárie premiéra po prevzatí vlády.
Budapešť 16. apríla (TASR) - Kandidát víťaznej strany Tisza na post maďarského premiéra Péter Magyar adresoval vo štvrtok na Facebooku ostrý odkaz lídrom strany Fidesz a jej „bielym koňom“. Podľa budúceho premiéra sa teraz zbytočne snažia predstierať, že sa nič nestalo, každý vie, čo spôsobili Maďarsku a jeho ľudu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Nemá zmysel hrať sa teraz na baletku a tváriť sa, akoby sa nič nestalo! Vieme, čo ste urobili našej milovanej vlasti a maďarskému ľudu. A ani na chvíľu nepochybujte o tom, že čo ste zasiali, to budete žať...“, napísal Magyar.
Server index.hu pripomenul, že líder Tiszy vo štvrtok oznámil presťahovanie kancelárie premiéra po prevzatí vlády z priestorov bývalého kláštora karmelitánov v historickom centre Budína do budovy niektorého ministerstva blízko parlamentu na opačnom brehu Dunaja. Orbánov úrad doteraz sídlil vedľa prezidentského sídla v Sándorovom paláci (Sándor-palota).
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Nemá zmysel hrať sa teraz na baletku a tváriť sa, akoby sa nič nestalo! Vieme, čo ste urobili našej milovanej vlasti a maďarskému ľudu. A ani na chvíľu nepochybujte o tom, že čo ste zasiali, to budete žať...“, napísal Magyar.
Server index.hu pripomenul, že líder Tiszy vo štvrtok oznámil presťahovanie kancelárie premiéra po prevzatí vlády z priestorov bývalého kláštora karmelitánov v historickom centre Budína do budovy niektorého ministerstva blízko parlamentu na opačnom brehu Dunaja. Orbánov úrad doteraz sídlil vedľa prezidentského sídla v Sándorovom paláci (Sándor-palota).
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)