< sekcia Zahraničie
Coale: Lukašenko sľúbil zakročiť proti balónom, prelietavajú do Litvy
Litva obviňuje Bielorusko z „hybridného útoku“ tým, že pašerákov toleruje a v utorok vyhlásila celoštátny núdzový stav.
Autor TASR
Vilnius 13. decembra (TASR) - Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa John Coale v sobotu uviedol, že mu bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sľúbil zakročiť proti balónom vlietavajúcim do vzdušného priestoru Litvy z jeho krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Nedávno súhlasil, že urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby tie balóny zastavil,“ uviedol Coale. Pašerácke balóny spôsobili v posledných mesiacoch, že letisko v litovskom Vilniuse muselo byť uzavreté viac ako desaťkrát.
Litva obviňuje Bielorusko z „hybridného útoku“ tým, že pašerákov toleruje a v utorok vyhlásila celoštátny núdzový stav. Lukašenko v reakcii uviedol, že Litva problém zveličuje.
„Verím, že prezident Bieloruska sa úprimne snaží situáciu upokojiť. Myslím si, že to bude nejaký čas trvať, ale myslím si, že sa to dá vyriešiť. Chce normálne vzťahy so svojimi susedmi, to ma uistil,“ uviedol Coale.
„Viem, že Litva urobila všetko, čo bolo v jej silách, aby zastavila príjemcov cigariet alebo čohokoľvek, čo to je. Takže si myslím, že obe strany na tom pracujú,“ dodal.
„Nedávno súhlasil, že urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby tie balóny zastavil,“ uviedol Coale. Pašerácke balóny spôsobili v posledných mesiacoch, že letisko v litovskom Vilniuse muselo byť uzavreté viac ako desaťkrát.
Litva obviňuje Bielorusko z „hybridného útoku“ tým, že pašerákov toleruje a v utorok vyhlásila celoštátny núdzový stav. Lukašenko v reakcii uviedol, že Litva problém zveličuje.
„Verím, že prezident Bieloruska sa úprimne snaží situáciu upokojiť. Myslím si, že to bude nejaký čas trvať, ale myslím si, že sa to dá vyriešiť. Chce normálne vzťahy so svojimi susedmi, to ma uistil,“ uviedol Coale.
„Viem, že Litva urobila všetko, čo bolo v jej silách, aby zastavila príjemcov cigariet alebo čohokoľvek, čo to je. Takže si myslím, že obe strany na tom pracujú,“ dodal.