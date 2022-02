CoFoE: 83 organizácií vyzýva na transparentnosť v rozhodovaní

Brusel 18. februára (TASR) - Koalícia Citizens Take Over Europe (Občania preberajú Európu) v otvorenom liste žiada väčšiu transparentnosť v rozhodovacom procese Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Jednotliví aktéri by sa za rozhodnutia v rámci konferencie mali zároveň zodpovedať. TASR o tom informovala Daniela Vancicová, programová manažérka organizácie Democracy International.



"Konferencia sa dostáva do kritickej fázy, čo sa týka formovania jej záverov," povedala Vancicová.



Medzi 83 organizácií, ktoré sa podpísali pod list pre Výkonnú radu konferencie CoFoE, patria napríklad Európske fórum mládeže, SOLIDAR, Transparency International EU, Hýbeme Európou a Mladí európski federalisti. Europoslanci Daniel Freund (Zelení), Helmut Scholz (Ľavica) a ďalších 44 členov pléna taktiež podporili iniciatívu svojím podpisom.



Koalícia Citizens Take Over Europe navrhuje v súvislosti s predkladaním návrhov plenárnemu zhromaždeniu konferencie zaviesť šesťfázový proces, aký sa používa pri tvorbe legislatívy v Európskom parlamente. Malo by ísť o verejné a transparentné hlasovanie, na rozdiel od rozhodovania za zatvorenými dverami rôznych inštitucionálnych zložiek konferencie.