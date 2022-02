CoFoE: Do celoeurópskeho koša nápadov prispeli aj mladí Bruselčania

Brusel 7. februára (TASR) - Do navrhovania odporúčaní, ako v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) zlepšiť alebo zreformovať Európsku úniu, sa zapojili aj mladí Bruselčania. Počas uplynulého víkendu sa v belgickej metropole konal občiansky panel za účasti mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, ktorý zorganizoval parlament Bruselského regiónu, informuje spravodajca TASR.



Tlačová agentúra Belga spresnila, že na občianskom paneli o budúcnosti Európy sa zúčastnilo 40 mladých Bruselčanov, aby po sérii spoločných úvah a diskusií sformulovali súbor 37 odporúčaní. Tie – ako výsledok regionálneho procesu CoFoE – budú postúpené na posúdenie Európskemu parlamentu, Rade EÚ a Európskej komisii.



Belga pripomenula, že víkendové podujatie v Bruseli zapadlo do celoeurópskeho procesu širokých aktivít a konzultácií s verejnosťou, ktorý ponúka občanom EÚ príležitosť vyjadriť svoje názory na priority Únie, odporučiť zmeny a poukázať na aktuálne výzvy.



Bruselský parlament na čele so svojím predsedom Rachidom Madranem sa rozhodol byť súčasťou procesu CoFoE tým, že v sobotu a nedeľu (5. – 6. februára) zorganizoval občiansky panel s názvom "Mládež". Podľa agentúry Belga vyše 750 mladých obyvateľov Bruselu prejavilo záujem zúčastniť sa na tomto podujatí. O účastníkoch čo možno najreprezentatívnejšej skupiny nakoniec rozhodol žreb, pričom sa zohľadnili kategórie rodovej rovnosti, zastúpenia podľa jednotlivých 19 častí mesta, frankofónnych a flámskych jazykových komunít a úrovne vzdelania.



Počas víkendu účastníci panelu hľadali odpovede na otázky, ako sa občania môžu viac podieľať na rozhodnutiach EÚ, ako urobiť z Bruselu hlavné mesto všetkých Európanov, ako účinne brániť práva a slobody všetkých Európanov, ako zaručiť prístup k nezávislým informáciám a bojovať proti falošným správam či ako posilniť výmeny medzi mladými Európanmi z rôznych členských krajín EÚ.



Mladí Bruselčania okruh svojich odporúčaní rozdelili na päť tém: fungovanie euroinštitúcií; účasť občanov, vrátane práva voliť; európska identita; problém zdieľania informácií; a vzdelávanie. V ich kontexte vypracovali viac ako 40 odporúčaní, z ktorých 37 bolo prijatých. Tie budú predložené v "spoločnom koši nápadov" v širšom európskom meradle.