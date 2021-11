CoFoE: Druhý občiansky panel zasadne druhýkrát; uskutoční sa on-line

Štrasburg 12. novembra (TASR) - Druhý občiansky panel Konferencie o budúcnosti Európy orientovaný na európsku demokraciu, hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť zasadne po druhý raz v dňoch 12. – 14. novembra. Informoval o tom v piatok na svojej webovej stránke Európsky parlament.



"Druhý panel sa stretne on-line, aby pokračoval v predkladaní priorít a odporúčaní občanov v oblastiach európskej demokracie a hodnôt, práv, právneho štátu a bezpečnosti," napísal na Twitteri hovorca EP Jaume Duch Guillot.



Účastníci panelu sa po prvý raz zišli 24. – 26. septembra priamo na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Druhé zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie a tretie kolo je naplánované na 10. – 12. decembra v talianskej Florencii.



Päť hlavných tematických celkov druhého panelu tvoria: zabezpečenie práv a zabránenie diskriminácii, ochrana demokracie a zásad právneho štátu, reformy EÚ, vytváranie európskej identity a posilnenie účasti občanov EÚ, píše na svojej webovej stránke EP. Občania budú v rámci nich diskutovať okrem iných aj o otázke rovnosti pohlaví, práve na súkromie, ochrane a posilňovaní demokracie, bližšej integrácii, európskych hodnotách a identite či vzdelávaní v oblasti demokracie.



Konferenciu o budúcnosti Európy organizujú Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia. Táto iniciatíva dáva občanom Európy možnosť vyjadriť sa k jej budúcemu smerovaniu. Celkovo 800 zástupcov občanov bolo rozdelených do štyroch občianskych panelov, v rámci ktorých sa stretnú trikrát.



Prvý panel, ktorý po druhý raz zasadol minulý víkend (5. – 7. novembra), sa zaoberá hospodárstvom, sociálnou spravodlivosťou, vzdelávaním, kultúrou, mládežou, športom a digitálnou transformáciou. Tretí panel je venovaný klimatickým zmenám, environmentálnym problémom a novým zdravotným výzvam pre EÚ. Štvrtý panel sa zaoberá migráciou a úlohou EÚ vo svete.



V každom z panelov je rovnaký počet mužov a žien a proporčne sú zastúpení ľudia z mestských a vidieckych oblastí.



Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.



Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová zdôraznila, že EK sa bude riadiť závermi konferencie.