Európsky parlament: CoFoE spája ľudí zo všetkých kútov EÚ

Brusel 22. novembra (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) spája ľudí zo všetkých kútov EÚ za jedným cieľom: diskutovať o nápadoch pre EÚ budúcnosti. Napísal to v pondelok na Twitteri Európsky parlament.



Počas víkendu (19.-21. novembra) po druhý raz zasadol tretí občiansky panel CoFoE zameraný na klímu, životné prostredie a zdravie.



Tento panel zahŕňa ďalšie podtémy ako spôsoby zdravého života, ochrana biodiverzity, bezpečné a zdravé potraviny, riadenie nadmernej výroby a nadmernej spotreby, znižovanie množstva odpadu, doprava šetrná k životnému prostrediu, obnoviteľná energia či starostlivosť o zdravie, uvádza na svojej oficiálnej webovej stránke Európsky parlament.



Cieľom tohto podujatia bolo prehĺbiť diskusie o témach panelu, ktoré si účastníci vytýčili na prvom stretnutí v októbri, a pracovať na zostavení konkrétnych odporúčaní.



Finálne odporúčania budú dokončené a schválené v treťom a poslednom kole, ktoré by sa malo konať začiatkom januára 2022 vo Varšave.



Celkovo 800 náhodne vybraných občanov EÚ bolo v rámci CoFoE rozdelených do štyroch občianskych panelov. Každý z nich zasadne trikrát.



Prvé zasadnutie panelu č. 3 sa konalo začiatkom októbra na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Druhé kolo počas uplynulého víkendu sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie.



V každom zo štyroch panelov je rovnaký počet mužov a žien a proporčne sú zastúpení ľudia z mestských a vidieckych oblastí.



Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.



Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.