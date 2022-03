CoFoE: EP na podnet občanov vyzval na posilnenie európskych politík

Štrasburg 28. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) na základe odporúčaní občanov členských krajín EÚ vyzvali na posilnenie európskych politík v oblastiach ako zdravotníctvo, zahraničná politika, mládež, vzdelávanie a kultúra. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy EP.



Plénum Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) a deväť pracovných skupín začali v piatok a v sobotu (25. – 26. marca) pracovať na konečných návrhoch tejto konferencie. Poslanci, ktorí majú v pléne svoje zastúpenie, predstavili doterajšie výsledky činnosti pracovných skupín EP a zdôraznili, že aj "najambicióznejšie návrhy občanov musia byť brané vážne". V tejto súvislosti tiež prisľúbili, že budú hájiť výsledky práce európskych občanov počas Konferencie.



Európa musí byť podľa niektorých z poslancov ambicióznejšia a ujať sa vedenia napríklad v oblasti digitálnej konektivity, uvádza EP vo svojej tlačovej správe. Podľa iných by mala najmä aktívnejšie podporovať malé a stredné podniky.



Silná Európska únia by podľa väčšiny poslancov dokázala lepšie zvládať aj vojnu na Ukrajine, píše EP. Podľa niektorých zákonodarcov je ruská invázia zlomovým okamihom pre budúcnosť Európy; ďalší poslanci vyzvali na lepšiu prípravu EÚ na krízové situácie v budúcnosti.



Plénum prediskutovalo predbežné návrhy textov, ktoré vypracovali predsedovia a hovorcovia občanov v spolupráci so spoločným sekretariátom.



"Tieto návrhy boli založené prevažne na odporúčaniach z európskych občianskych panelov a národných panelových diskusií, na príspevkoch z viacjazyčnej digitálnej platformy, ako aj na podnetoch, ktoré vyplynuli z diskusií pracovných skupín či samotného pléna," píše tlačové stredisko EP.



Plénum konferencie pozostáva z poslancov Európskeho parlamentu a národných parlamentov členských krajín, zástupcov Európskej rady a Európskej komisie, zástupcov z prostredia panelových diskusií občanov alebo podujatí konferencie a predsedníčky Európskeho fóra mládeže.



Nasledujúce plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy je naplánované na 8. a 9. apríla v Štrasburgu. Pracovné skupiny by podľa EP na tomto zasadnutí mali predstaviť konsolidované znenia návrhov.



"Plénum by malo predložiť svoje záverečné odporúčania výkonnej rade CoFoE koncom apríla tak, aby mohla byť záverečná správa doručená vedúcim predstaviteľom inštitúcii EÚ už 9. mája v Štrasburgu," dodáva tlačové stredisko EP.