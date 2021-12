CoFoE: EÚ musí viac zapojiť regióny a mestá do rozhodovacích procesov

Brusel 8. decembra (TASR) - Plenárna konferencia európskeho Výboru regiónov (VR), poradného orgánu Európskej komisie, ktorá sa začiatkom decembra konala v Bruseli, mala na programe aj diskusie o Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE).



Členovia výboru pri tejto príležitosti diskutovali s predsedom Skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu Hermanom Van Rompuyom a Renaudom Muselierom - šéfom francúzskeho regiónu Provence-Alpes-Côte d'Azur -, ktorý je spoluorganizátorom budúcoročného Európskeho summitu regiónov a miest.



Záverom ich diskusií bolo skonštatovanie, že CoFoE je jedinečnou príležitosťou priblížiť EÚ jej občanom a posilniť ich pocit spolupatričnosti k európskemu projektu.



Výbor regiónov pripomenul, že počtom 1,17 miliónov miestnych a regionálnych volených zástupcov v EÚ sú miestne a regionálne orgány početne najrozsiahlejšou úrovňou demokratického zastúpenia a sú zároveň najbližšie k občanom. Spoločne sú tieto orgány zodpovedné za polovicu verejných investícií v EÚ a za implementáciu viac ako polovice legislatívy Únie.



Miestnu a regionálnu úroveň je potrebné zapojiť do rozhodovacieho procesu a nadviazať trvalý dialóg s občanmi pre nadchádzajúce diskusie aj po skončení samotnej konferencie v prípade, ak chce EÚ zvýšiť svoju demokratickú legitimitu, uvádza VR v oficiálnej tlačovej správe.



Výbor dodáva, že delegácia miestnych a regionálnych volených zástupcov, ktorí sú súčasťou plenárneho zasadnutia CoFoE, tieto body presadzuje na všetkých zasadnutiach.



O týchto témach sa bude diskutovať aj na Európskom summite regiónov a miest v Marseille 3. a 4. marca 2022, čiže tesne pred očakávaným záverečným zasadnutím CoFoE počas francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ.



Predseda Výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas a vedúci delegácie tejto inštitúcie na plenárke CoFoE pri tejto príležitosti uviedol, že Konferencia o budúcnosti Európy musí využiť túto jedinečnú príležitosť na to, aby umiestnila regióny do centra budúcej demokratickej architektúry EÚ.



"Chceme posilniť viacúrovňové riadenie v EÚ pri implementácii európskej legislatívy. Milión miestnych a regionálnych volených zástupcov v celej Európe, ktorých zastupujeme, môže pomôcť obnoviť dôveru ľudí v našu demokraciu," opísal situáciu Tzitzikostas.



Herman Van Rompuy zároveň predstavil prvé závery Skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu, ktorá bola zriadená pred spustením CoFoE.



Konferenciu označil za jedinečnú príležitosť vniesť do diskusií "miestny rozmer našej demokracie". Výbor regiónov by podľa neho mohol zohrávať dôležitú úlohu koordinátora, sprostredkovateľa a komunikátora v systéme viacúrovňového riadenia.



Muselier na plenárnej schôdzi CoFoE upozornil, že v čase, keď stúpa podpora populistických strán a keď občania strácajú záujem o verejnú diskusiu, je potrebné, aby sa Konferencia o budúcnosti Európy stala prvým krokom v zásadnej revízii európskeho "demokratického softvéru".



spravodajca TASR Jaromír Novak