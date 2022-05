CoFoE: Európania chcú spravodlivejšiu, zelenšiu a svižnejšiu EÚ

Brusel 9. mája (TASR) - Občania Európskej únie si želajú, aby sa EÚ stala spravodlivejšou, prejavovala viac solidarity, viedla boj proti klimatickej zmene a prijímala svižnejšie rozhodnutia – aj keby tým v niektorých záležitostiach porušovala princíp jednotnosti. Vyplýva to z pondelkovej záverečnej správy Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Občania členských krajín EÚ mali prostredníctvom tejto konferencie od mája minulého roka možnosť vyjadriť sa k fungovaniu Únie a navrhnúť zmeny. Plénum CoFoE nakoniec prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v rámci deviatich širších tematických oblastí. Týmito návrhmi sa budú zaoberať Európsky parlament, vlády členských krajín i Európska komisia, pripomína Reuters.



Autori záverečnej správy vyzývajú európske inštitúcie, aby pri posudzovaní postupovali transparentne. "Žiadame vás, aby ste tieto návrhy posudzovali ako celok s cieľom zaviesť ich do praxe a nevenovali pozornosť len tým, ktoré vám najviac vyhovujú a je jednoduché ich zaviesť. Robte to transparentne," uvádzajú.



Európsky parlament prijal svoje orientačné zhrnutie pozícií súvisiacich s návrhmi pléna ku každej z deviatich tematických oblastí: klimatické zmeny a životné prostredie; zdravie; silnejšia ekonomika, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť; digitálna transformácia; európska demokracia; migrácia a nakoniec školstvo, kultúra, mládež a šport.



Správa od EÚ žiada, aby odstránila požiadavku jednomyseľnosti pri prijímaní rozhodnutí, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje v oblastiach zahraničnej a bezpečnostnej politiky, daní, financií EÚ, v niektorých oblastiach spravodlivosti a vnútorných záležitostí a sociálneho zabezpečenia a v oblasti ochrany, píše Reuters.



Požiadavka jednomyseľnosti bola často terčom kritiky za to, že spomaľuje – či dokonca zastavuje – rozvoj EÚ, pripomína agentúra Reuters a dodáva, že takéto zmeny by si vyžadovali revíziu základných zmlúv o fungovaní EÚ.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok vyslovili v prospech revízie základných zmlúv o fungovaní EÚ. Von der Leyenová zároveň chce, aby EÚ rozhodovala o citlivých otázkach kvalifikovanou väčšinou. Desať členských krajín Únie však v neformálnom dokumente kritizuje takéto možné revízie základných zmlúv o fungovaní EÚ.