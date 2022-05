CoFoE: Niektoré štáty nesúhlasia s revíziou zmlúv

Štrasburg 13. mája (TASR) - V priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa v pondelok konala ceremónia, ktorá ukončila rok trvajúcu Konferenciu o budúcnosti Európy (CoFoE). Toto podujatie dominuje aj týždennému súhrnu udalosti okolo CoFoE, ktorý prináša TASR.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa na ceremónii vyslovili v prospech revízie základných zmlúv o fungovaní EÚ. Leyenová zároveň chce, aby EÚ rozhodovala o citlivých otázkach kvalifikovanou väčšinou. Zmeniť smerovanie EÚ sa podľa von der Leyenovej dá najpriamejšou cestou v rámci existujúcich zmlúv. Zároveň však uznala "v prípade potreby" možnosť úpravy týchto základných zmlúv.



Desať členských krajín – Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Slovinsko a Švédsko – však EÚ kritizovalo za možné revízie základných zmlúv o fungovaní EÚ. Takéto zmeny by si mohli v niektorých členských štátoch vyžadovať usporiadanie referend. Krajiny pripomenuli, že zmena zmlúv o EÚ nebola účelom konferencie. Medzi požiadavky CoFoE patrí napríklad odstránenie požiadavky jednomyseľnosti členských štátov EÚ v hlasovaniach o citlivých oblastiach, akými sú dane, sociálne zabezpečenie, zahraničná politika i prijímanie nových členov. Ďalším návrhom CoFoE je splnomocniť EP, aby sám predkladal legislatívne návrhy namiesto Európskej komisie a Európskej rady. Konferencia tiež požaduje, aby EÚ prevzala väčšiu zodpovednosť v oblastiach, ktoré sú výlučne v kompetencii členských štátov, akými sú obrana či zdravotníctvo.



Občania Európskej únie si želajú, aby sa EÚ stala spravodlivejšou, prejavovala viac solidarity, viedla boj proti klimatickej zmene a prijímala svižnejšie rozhodnutia – aj keby tým v niektorých záležitostiach porušovala princíp jednotnosti. Vyplýva to z pondelkovej záverečnej správy Konferencie o budúcnosti Európy. Občania mali prostredníctvom tejto konferencie od mája minulého roka možnosť vyjadriť sa k fungovaniu Únie a navrhnúť zmeny. Plénum CoFoE nakoniec prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v rámci deviatich širších tematických oblastí. Týmito návrhmi sa budú zaoberať Európsky parlament, vlády členských krajín i Európska komisia.



Európsky parlament (EP) bude bojovať za silnejšiu Európu a za všetko, čo Európa predstavuje. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová to povedala v pondelok na pôde EP v Štrasburgu počas záverečnej ceremónie Konferencie o budúcnosti Európy.



"To znamená slobodu, demokraciu, právny štát, solidaritu, vyrovnané možnosti," pokračovala predsedníčka EP. "Európa sa nikdy nebála. Teraz je čas zvýšiť úsilie a neustúpiť," vyhlásila. Európa sa podľa Metsolovej opäť nachádza v rozhodujúcej chvíli v oblasti európskej integrácie. "Mali by sme prijať každý proces potrebný na to, aby sme sa tam dostali," dodala.



Jednou zo súčastí CoFoE, ktorá sa začala vlani v máji, boli štyri občianske panely. Tie dávali občanom z členských krajín príležitosť vyjadriť sa k budúcnosti EÚ a jej smerovaniu.



Konferencia o budúcnosti Európy priniesla 49 návrhov a 300 opatrení, ktoré sa týkajú všetkých oblastí života Európanov. Uviedlo to slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pri príležitosti Dňa Európy a končiacej sa CoFoE. Pripomenulo, že CoFoE bola projektom celoeurópskych občianskych konzultácií, ktorý sa začal pred rokom. Návrhy a opatrenia sa týkajú ekonomiky, sociálnych otázok, životného prostredia a zmeny klímy, vzdelávania, zdravia, digitálnej transformácie, demokracie, hodnôt a bezpečnosti, tiež migrácie a úlohy EÚ vo svete, priblížil rezort. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok pri príležitosti Dňa Európy zdôraznil, že Európska únia predstavuje pre Slovensko najlepšiu záruku mieru, stability a prosperity. EÚ vníma ako spoločenstvo krajín založené na hodnotách právneho štátu, demokracie a slobody. SR je podľa neho jeho pevnou súčasťou.