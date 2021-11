CoFoE: Občania diskutovali o infraštruktúre, ekonomike i digitalizácií

Štrasburg 8. novembra (TASR) - Občania EÚ počas uplynulého víkendu v rámci prvého panelu Konferencie o budúcnosti Európy diskutovali o infraštruktúre, ekonomike, digitalizácii, sociálnom zabezpečení a ďalších témach. Informoval o tom na svojej oficiálnej webovej stránke Európsky parlament.



Tento občiansky panel zaoberajúci sa hospodárstvom, sociálnou spravodlivosťou, vzdelávaním, kultúrou, mládežou, športom a digitálnou transformáciou zasadol koncom uplynulého týždňa (5. – 7. novembra) po druhý raz.



Prvé zasadnutie tohto panelu sa uskutočnilo v polovici septembra na pôde Európskeho parlamentu vo francúzskom Štrasburgu. V novembri sa účastníci spojili prostredníctvom videokonferencie.



Tento prvý zo štyroch občianskych panelov určil na svojom prvom zasadnutí hlavné témy, v ktorých vidí priestor na zlepšenie. Patrí medzi ne digitálna infraštruktúra, udržateľná ekonomika, dane, rovnaké práva, spravodlivý prístup, sociálne zabezpečenie, inkluzívna demokratizácia digitalizácie, ochrana dát, kybernetická bezpečnosť a ďalšie.



Účastníci panelu určili i päť hlavných prúdov diskusie a viacero ďalších podtém. Jednotlivé prúdy sa týkajú zamestnanosti v Európe, hospodárstva pre budúcnosť, spravodlivej spoločnosti, vzdelávania a napokon etickej a bezpečnej digitálnej transformácie, uvádza Európsky parlament na svojej oficiálnej webovej stránke.



Medzi podtémy okrem iných patrí pracovný trh, mladí ľudia a zamestnanosť, digitálna infraštruktúra, udržateľné hospodárstvo, sociálne zabezpečenie, prístup k športu, európska identita, kultúrna výmena, vzdelávanie v oblasti životného prostredia, ochrana dát či kybernetická bezpečnosť.



Maďarská poslankyňa EP Katalin Csehová v piatok (5. novembra) na Twitteri napísala, že Konferencia o budúcnosti Európy je "skvelá príležitosť", ako sa dostať z "bruselskej bubliny a pýtať sa obyvateľov, ako by oni formovali EÚ".



Csehová podľa svojich vyjadrení vo štvrtok 4. novembra v maďarskom meste Szeged diskutovala o spôsoboch boja proti klimatickej zmene.



Tretí a zároveň posledný raz sa účastníci tohto panelu zídu 3. až 5. decembra v írskom Dubline.



Odporúčania všetkých panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová zdôraznila, že eurokomisia sa bude riadiť závermi konferencie.



Druhý panel Konferencie o budúcnosti Európy bol orientovaný na európsku demokraciu, hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť. Tretí panel bol venovaný klimatickým zmenám, environmentálnym problémom a novým zdravotným výzvam pre EÚ. Štvrtý panel sa zaoberal migráciou a úlohou EÚ vo svete. Aj tieto panely zasadnú ešte dvakrát.



Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.