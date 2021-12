Občania žiadajú zmenu názvov inštitúcií EÚ aj celoeurópske referendá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 13. decembra (TASR) - Európski občania chcú pozastavenie financovania z rozpočtu EÚ pre každý členský štát, ktorý porušuje zásady právneho štátu, a to aj nad rámec mechanizmu podmienenosti platného od začiatku tohto roka. Vyplýva to zo záverov posledného stretnutia druhého občianskeho panelu v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), ktorého členovia sa počas uplynulého víkendu (10. – 12. decembra) zišli vo Florencii.Záverečné stretnutie prvého občianskeho panelu, ktoré sa malo konať predminulý víkend v Dubline, bolo pre pandémiu presunuté na neskorší dátum. Zvyšné dva panely budú mať záverečné stretnutia v Rotterdame a vo Varšave.Druhý panel, ktorý je zameraný na demokraciu, ľudské práva, hodnoty a bezpečnosť, vyústil na pôde Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) vo Florencii do konkrétnejších odporúčaní pre tvorcov európskej politiky. Okrem sprísnenia čerpania eurofondov jeho 200 účastníkov žiadalo aj možnosť hlasovať v eurovoľbách pre kandidátov zo spoločných nadnárodných volebných listín či zjednodušenie názvov euroinštitúcií, aby ich význam bol pre verejnosť zrozumiteľný.Rada EÚ (ministri členských krajín) by sa mohla volať Senát EÚ a Európska komisia by sa mohla premenovať na Výkonný výbor Európskej únie.uvádza sa v dokumente o záveroch stretnutia z Florencie.Na konci trojdňovej diskusie účastníci aj za pomoci odborníkov a pozorovateľov konferencie prijali takmer 40 návrhov z oblasti dodržiavania práv a nediskriminácie, ochrany demokracie a právneho štátu, reformy EÚ, budovania európskej identity a posilňovania občianskej časti na rozhodovacom procese EÚ.Odporučili prijať volebný zákon pre voľby do Európskeho parlamentu, ktorý zosúladí podmienky pre voličov, ako je volebný vek, dátum volieb, detaily týkajúce sa kandidátov, politických strán a ich financovania.K ďalším návrhom patrí zjednodušenie jazyka euroinštitúcií a predstaviteľov EÚ, aby sa v komunikácii s občanmi a médiami vyhli byrokratickým výrazom, lepšia ochrana osobných údajov, ochrana plurality a nezávislosti médií a posilnenie kybernetickej bezpečnosti a boja proti dezinformáciám.Náhodne vybraní občania sa zhodli aj na tom, že vo výnimočných prípadoch a o mimoriadne dôležitých otázkach treba usporiadať referendum na úrovni EÚ, ktoré iniciuje europarlament. Chcú tiež otvoriť diskusie o Európskej ústave, posilniť interakciu medzi EÚ a občanmi, zlepšiť vzdelávanie a informovanosť o demokracii v EÚ, bojovať proti diskriminácii na trhu práce a podporovať ekologické poľnohospodárstvo.O konečných návrhoch všetkých štyroch občianskych panelov sa bude diskutovať na plenárnej konferencii CoFoE začiatkom budúceho roka, na ktorú účastníci každého panelu delegovali 20 svojich zástupcov. K tým sa pridajú zástupcovia inštitúcií EÚ a poradných orgánov EÚ, poslanci národných parlamentov, predstavitelia sociálnych partnerov, miest a regiónov a organizácií občianskej spoločnosti.Plénum konferencie predloží schválené návrhy Výkonnej rade CoFoE, ktorá vypracuje finálnu správu. Tento dokument posúdi Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia, ktoré sa pokúsia pretaviť hlavné odporúčania a návrhy občanov do konkrétnych rozhodnutí.