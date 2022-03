Plenárka zhodnotí záverečné odkazy posledných panelov CoFoE

Štrasburg/Bratislava 11. marca (TASR) - Postavenie EÚ vo svete, migrácia, ekonomika, sociálna spravodlivosť, zamestnanosť, kultúra, mládež, šport a digitálna transformácia. To sú témy, o ktorých budú 11. a 12. marca hovoriť účastníci plenárneho zasadnutia Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) v Štrasburgu. Majú zhodnotiť záverečné výsledky a odporúčania posledných dvoch občianskych panelov.



Európsky občiansky panel zaoberajúci sa postavením EÚ vo svete a migráciou vypracoval 40 záverečných odporúčaní. Ďalších 48 odporúčaní o tom, ako by mala fungovať Európa, predložil občiansky panel zameraný na silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť a pracovné miesta, vzdelávanie, kultúru, mládež, šport a digitálnu transformáciu.



Plénum sa má do soboty popoludnia dohodnúť na návrhoch, ktoré predloží Výkonnej rade CoFoE. Tá následne v spolupráci s plenárnym zhromaždením konferencie vypracuje záverečnú správu.



Štyri európske panelové diskusie občanov sú procesom, ktorý prebieha pod taktovkou občanov, a predstavujú základný kameň Konferencie o budúcnosti Európy. V každej panelovej diskusii sa stretlo približne 200 Európanov rôznych vekových skupín a z rôznych prostredí zo všetkých členských štátov (osobne aj online), aby prediskutovali a prijali odporúčania týkajúce sa výziev, ktorým Európa čelí v súčasnosti a ktorým bude pravdepodobne čeliť v budúcnosti.











