CoFoE: Podľa Tajaniho by mali šéfa EK voliť občania

Rím 16. júna (TASR) - Bývalý predseda Európskeho parlamentu a v súčasnosti europoslanec za stranu Forza Italia (Taliansko, vpred) Antonio Tajani na stredajšom podujatí venovanom Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE) v Ríme uviedol, že je potrebné, aby si predsedu Európskej komisie (EK) volili sami občania. Šéf EK by mal podľa neho zároveň zastávať aj úlohu predsedu Európskej rady, informuje TASR podľa správy denníka Il Tempo.



Tajani zároveň vyzval na prechod na väčšinové hlasovanie v Rade EÚ a žiadal udeliť Európskemu parlamentu skutočnú zákonodarnú moc, keďže podľa neho ide o jediný parlament na svete, ktorý ňou nedisponuje. Ako pripomenul, to si bude vyžadovať zmeny v základných zmluvách EÚ.



Tieto zmeny vo fungovaní Únie sú podľa neho nevyhnutné najmä preto, lebo medzinárodná situácia sa po vojne na Ukrajine bude vyvíjať úplne inak ako doteraz.



O potrebe "aktualizácie" fungovania EÚ hovoril na podujatí v Ríme aj taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio, podľa ktorého by to Únii pomohlo prijímať kolektívne rozhodnutia rýchlejšie ako doteraz. Zdôraznil, že EÚ sa nesmie obmedziť len na riešenie krízových situácií, ale musí im aj aktívne predchádzať.



"Vláda vynaloží maximálne úsilie, aby pretavila do praxe odporúčania sformulované na CoFoE," povedal Di Maio.