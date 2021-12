Bruton: CoFoE pre rôznorodosť nemusí vyústiť do konkrétnych výsledkov

Brusel 10. decembra (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) pre svoju rôznorodosť nemusí vyústiť do konkrétnych výsledkov. Tvrdí to John Bruton, bývalý premiér Írska (1994 – 1997) a bývalý veľvyslanec EÚ v Spojených štátoch (2004 – 2009).



Bruton sa ocitol medzi politikmi, ktorých v súvislosti s CoFoE oslovil Mikuláš Dzurinda, predseda Centra Wilfrieda Martensa, bruselského think-tanku Európskej ľudovej strany (EPP) – najväčšej politickej rodiny v Európe.



Bývalý premiér, diplomat, viacnásobný minister a líder pravicovo-liberálnej strany Fine Gael skonštatoval, že pokus predstaviť si budúcnosť Európy v dlhšom časovom horizonte 20 až 30 rokov je veľmi ambiciózny.



Konferencia ako taká bude podľa neho "užitočným cvičením" v oblasti verejného vzdelávania. Podľa neho je však nepravdepodobné, že by konferencia aj vzhľadom na svoju rôznorodosť vyústila do niečoho konkrétneho.



"Je dôležité rozvíjať zmysel pre európske vlastenectvo alebo patriotizmus k EÚ a lojalitu k ideálom, ktoré sú základom myšlienky Únie. Demokratická účasť občanov je najlepším spôsobom, ako vybudovať takúto lojalitu. Dúfam, že konferencia to dokáže," uviedol Bruton.



Priznal, že aj na základe skúseností s Konventom o budúcnosti Európy (2001 – 2003) má určité pochybnosti o vývoji súčasnej konferencie. Pred takmer 20 rokmi bolo prioritou účastníkov konventu skôr posilnenie relatívnej sily konkrétnych inštitúcií v rámci štruktúry EÚ, než posilnenie celoeurópskej demokracie ako takej. CoFoE však posilnila demokratický prvok priamym angažovaním občanov a občianskych organizácií do diskusií a príprav finálnych záverov.



Bruton pripomenul, že počas Konventu o budúcnosti Európy sa spomínala aj myšlienka priamej voľby predsedu Európskej komisie občanmi členských krajín EÚ, ale nikto vtedy tomu neprikladal veľkú váhu. Zrejme aj preto, lebo priamo volený šéf exekutívy EÚ by znížil relatívnu moc Európskej rady a Európskeho parlamentu. Vtedy sa vôbec neuvažovalo o spoločnej kandidátke do eurovolieb, pričom v rámci CoFoE sa často hovorí, že časť europoslancov by mala byť zvolená cez celoeurópske zoznamy kandidátov.



Súčasná EÚ podľa Brutona "napreduje malými krokmi", avšak zároveň sa varuje, že veľké sny často môžu byť predzvesťou populizmu alebo totality.