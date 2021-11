CoFoE: S požiadavkou diskutovať o budúcnosti EÚ prišiel Macron

Bratislava 29. novembra (TASR) - Nápad usporiadať Konferenciu o budúcnosti Európy (CoFoE) vyslovil ako jeden z prvých francúzsky prezident Emmanuel Macron. Myšlienka vytvoriť diskusné fórum – ktorého cieľom je formovať, ako bude Európska únia vyzerať o päť, desať alebo dvadsať rokov – však nie je nová. V rozhovore pre TASR TV to uviedol vedúci kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku Robert Sermek.



Macron navrhol usporiadať "konferenciu pre Európu" v článku, ktorý publikoval vo viacerých európskych periodikách v marci 2019, pred voľbami do Európskeho parlamentu. O niekoľko mesiacov neskôr túto myšlienku zahrnula do svojej agendy predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



"Myšlienka (CoFoE) pochádza od francúzskeho prezidenta Emanuela Macrona, ktorý v predvolebnej kampani presadzoval sebareflexiu Európskej únie. A práve aj Francúzsko si praje, aby konferencia priniesla závery v prvom polroku budúceho roka. Je to preto, že Francúzsko bude predsedať Rade EÚ (od januára do júna 2022)," vysvetlil Sermek.



Šéf kancelárie EP na Slovensku pripomenul, že samotná myšlienka diskusie o smerovaní EÚ nie je nová.



"Už minulosti sa konalo niečo podobné. Bol to Konvent o budúcnosti Európy, o európskej ústave. Avšak tam bol jeden veľký rozdiel, že ten konvent bol zložený z politikov bez priamej účasti občanov, takže tam vlastne politici niekoľko mesiacov pripravovali závery a oni aj pripravili nakoniec návrh Európskej ústavy... Teraz je veľký rozdiel v tom, že táto konferencia nie je postavená na tom, čo si myslia politici, ale naopak na tom, čo si myslia a čo chcú ľudia," povedal v rozhovore Sermek.



CoFoE začala sprístupnením internetovej platformy vo všetkých 24 národných jazykoch EÚ – ako vôbec prvá platforma svojho druhu. Občania zo všetkých 27 členských štátov EÚ majú možnosť diskutovať o budúcnosti Európy a prichádzať aj s vlastnými nápadmi.



"Tá stránka funguje vo všetkých jazykoch EÚ, to znamená, že tam nie sú potrebné znalosti cudzích jazykov. Každý sa môže vyjadriť vo svojom jazyku a každý si môže zvoliť tému, ktorá ho zaujíma. Je to ten najlepší spôsob, ako sa zapojiť konkrétnym nápadom alebo podnetom do tejto konferencie bez toho, aby človek musel niekam cestovať alebo sa zúčastňovať na podujatiach," spresnil vedúci kancelárie EP, ktorý dodal, že už teraz je zaevidovaných niekoľko tisíc podnetov.



CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.