Skupina ECR v europarlamente odmieta revíziu zmlúv o fungovaní EÚ

Na archívnej snímke Jacek Saryusz-Wolski. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 10. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z euroskeptickej politickej frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR) vystúpili z Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) krátko pred ukončením ročného procesu. Vo štvrtok skupina ECR dala najavo, že nesúhlasí s návrhmi na revíziu zmlúv o fungovaní EÚ v nadväznosti na výsledky CoFoE, informuje spravodajca TASR.Poslanci EP na štvrtkovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu vyzvali Európsku radu, aby súhlasila so začatím procesu revízie zmlúv EÚ v súvislosti s výsledkami CoFoE.Skupina ECR v správe pre médiá upozornila, že politické skupiny z EP, ktoré sú za väčšiu centralizáciu v Európskej únii, presadili uznesenie požadujúce zriadenie nového konventu zameraného na revíziu zmlúv. Takýto krok však podľa ECR obchádza Výbor EP pre ústavné veci.vyhlásil za ECR poľský europoslanec Jacek Saryusz-Wolski s tým, že to znižuje vážnosť parlamentných postupov. Saryusz-Wolski pripomenul, že skupina ECR odmieta takéto "pokusy o centralizáciu a škodlivé demokratické skratky".Poľský europoslanec upozornil, že zmeny zmlúv o fungovaní EÚ by mohli ohroziť inštitucionálnu rovnováhu EÚ.vyhlásil Saryusz-Wolski.Podľa jeho slov centralistické sily v EP urobili medvediu službu dôveryhodnosti CoFoE, lebo zabúdajú, že politika EÚ je najúčinnejšia, keď sa odvíja od princípov subsidiarity, proporcionality a blízkosti k občanom.Saryusz-Wolski rovnako zdôraznil, že to, ako EÚ riešila krízy v posledných rokoch – vrátane pandémie ochorenia COVID-19 a agresie Ruska proti Ukrajine – jasne ukázalo, že EÚ môže fungovať efektívne aj v rámci súčasného zmluvného rámca.odkázal poľský europoslanec.