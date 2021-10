Šuicová zdôraznila význam mladých v diskusiách o budúcnosti

Na archívnej snímke Guy Verhofstadt. Foto: TASR/AP

Štrasburg 16. októbra (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) sa týka najmä mladých ľudí a jej výsledky budú v prospech súčasnej mladej generácie Európanov – preto sa organizátori snažia zapojiť do série podujatí po celej Európe čo najviac mladých ľudí, aby prišli so svojimi nápadmi o víziami, ako reformovať európsku politiku. Uviedla to v piatok v Štrasburgu podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová.Komisárka pred novinármi spresnila, že doterajšie tri občianske diskusné panely v rámci CoFoE, ako aj ten štvrtý, čo cez víkend prebieha na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, naznačili, že ľudia, ktorí boli náhodne vybraní ako účastníci diskusných panelov, hovoria najmä o veciach, ktoré sa týkajú ich každodenného života. Upozornila, že prichádzajú s mnohými myšlienkami a nápadmi, ale aj s nádejou, že budúcnosť Európy bude lepšia.Za veľmi dôležitý nástroj označila digitálnu viacjazyčnú platformu, cez ktorú môžu všetci Európania i občania z krajín mimo EÚ prispieť svojimi názormi na rôzne témy z rozličných záujmových oblastí. Všetky príspevky z tejto platformy, podobne ako aj výsledky občianskych panelov a iných podujatí sa zozbierajú, rozanalyzujú a zverejnia.Šuicová označila konferenciu CoFoE za "jedinečnú skúsenosť", keď obyčajní občania svojimi názormi a požiadavkami posilnia zastupiteľskú demokraciu, čiže rozhodnutia volených politikov.vysvetlila.Komisárka Šuicová a belgický europoslanec Guy Verhofstadt sú spolupredsedami Výkonnej rady CoFoE. TASR sa oboch pýtala, ako vnímajú záujem – prípadne nezáujem – mladých Európanov o dianie v Európe a diskusie o budúcnosti svojho kontinentu.vysvetlila Šuicová. A dodala, že Výkonná rada CoFoE vyzýva aj organizátorov iných podujatí spojených s konferenciou – okrem tých cez inštitúcie EÚ – na národnej a lokálnej úrovni, aby aj oni zapojili čo najviac mladých ľudí do debát a zbierali ich podnety a postrehy o Európe.odkázala.Verhofstadt v tejto súvislosti ocenil, že jednou z veľkých tém, ktoré riešia občianske diskusné panely CoFoE, je kultúra a vzdelávanie.skonštatoval. A zdôraznil, že pre budúce generácie je kľúčové, aby sa vzdelávanie a kultúra stali srdcom európskeho integračného projekti, čo dnes podľa jeho slov neplatí.