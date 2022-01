Účastníčka panelu pre klímu A. Trúsiková ocenila návrhy

Bratislava/Štrasburg 22. januára (TASR) - Návrhy občianskeho panelu pre klimatické zmeny, životné prostredie a zdravie v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) sú kvalitné. Pre TASR to uviedla účastníčka tohto panelu Alena Trúsiková, ktorá ocenila demokratický proces vzniku návrhov.



Je zvedavá koľko z vytvoreného dokumentu sa podarí preniesť do reality. "Bolo úžasné počúvať názory ľudí z rôznych štátov, rôznych povolaní, rôzneho veku či vzdelania," poznamenala pre TASR Trúsiková.



V diskusiách ju zaujali niektoré veci, ktoré fungujú v iných krajinách. "Mohli aj v tej našej. Napríklad Celestino, starší pán zo Sardínie hovoril o tom ako sa u nich ľudia na dôchodku dobrovoľne starajú o mestské parky či záhrady," priblížila.



Prekvapilo ju, ako majú občania EÚ k sebe blízko. "A aké podobné potreby a požiadavky máme. Všetkým napríklad chýba viac zelene v mestách," dodala.



Samotná organizácia stretnutí vrátane dopravy, stravy, ubytovania a priestorov bola podľa Trúsikovej na vysokej úrovni. Priestor na zlepšenie však vidí vo výbere moderátorov, ktorí mali koordinovať diskusiu v jednotlivých diskusných skupinách.



Do odporúčaní sa síce nedostal Trúsikovej návrh na povinné vzdelávanie o environmentálnych témach, podľa nej však dokument obsahuje mnoho dôležitých odporúčaní. Ide napríklad o podporu a reguláciu EÚ na vytvorenie zelenších miest, európske dotácie do vertikálneho poľnohospodárstva, podporu budovania cyklotrás, výrobu potravín ako súčasti vzdelávania (záhrady na školách) či veľká environmentálna vzdelávacia kampaň zo strany EÚ.



Občiansky panel o klíme rokoval začiatkom januára po tretí raz, tentokrát vo Varšave. Výstupom je 27-stranový dokument, ktorým sa v dňoch 21. a 22. januára zaoberá plenárna konferencia CoFoE v Štrasburgu.



Účastníci momentálne prebiehajúcej plenárky v Štrasburgu sa budú zároveň zaoberať aj súvisiacimi príspevkami získanými na viacjazyčnej digitálnej platforme. Plénum sa zhodne na návrhoch, ktoré predloží Výkonnej rade CoFoE.