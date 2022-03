Ukrajinská delegácia hovorila na CoFoE o následkoch ruskej agresie

Štrasburg 11. marca (TASR) - Dvojdňové plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) v Štrasburgu sa nesie aj v znamení vojny na Ukrajine. Bližšie o vojnovom dianí a o túžbach Ukrajincov byť súčasťou európskej budúcnosti prišli účastníkom schôdze porozprávať priamo občania Ukrajiny, medzi ktorými boli aj poslanci parlamentu, aj utečenci pred vojnou. Informuje spravodajca TASR.



Marija Mezencevová – poslankyňa ukrajinskej Verchovnej rady za mesto Charkov za vládnucu stranu Sluha národa a členka ukrajinskej delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Rady Európy – ešte pred vystúpením v rozhovore pre slovenské médiá uviedla, že počas 16 dní vojny boli Ukrajinci svedkami bombardovania civilnej infraštruktúry vrátane detských nemocníc, transfúznych staníc, škôl a škôlok.



"Čelíme ruským obvineniam, že Ukrajina vyrába biologické zbrane a že v pivniciach škôl, univerzít a nemocníc skrývame chemické zbrane. Pod pláštikom týchto tvrdení potom bombardujú civilné ciele," opísala situáciu.



Podľa jej slov ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi nezáleží na tom, koho vojnové operácie zasiahnu, a neľutuje ani občanov vlastnej krajiny, lebo vedome posiela mladých ruských vojakov na smrť. Mezencevová pripomenula, že ukrajinská strana hlási do 20.000 zabitých ruských vojakov. Už v druhý deň vojny Ukrajina vytvorila špeciálnu webovú stránku "Hľadajte svojich ľudí", ktorá je prítomná aj na platforme Telegram a na ktorej Rusi môžu vidieť, čo sa deje na Ukrajine a či medzi padlými nie je aj ich známy alebo príbuzný,



"Neobstojí tvrdenie, že nás prišli denacifikovať či zachraňovať od nacionalistov. Nepotrebujeme žiadnu záchranu od nikoho, našou snahou bolo získať späť všetky obsadené územia na Donbase a anektovaný Krym," vysvetlila. Podľa nej nikto neveril, že Putin sa odváži napadnúť celú Ukrajinu.



Mezencevová tvrdí, že Ukrajina je na celom svete vnímaná ako demokratický štát a teraz aj ako symbol slobody a solidarity. Spresnila, že Ukrajinci pozorne sledujú rozhodnutia inštitúcií EÚ, a to aj o možnosti zrýchleného vstupu Ukrajiny v Únie, a vyjadrila nádej, že Európanov presvedčí domáca "cestovná mapa" Ukrajincov zameraná na európsku integráciu.



"Zaslúžime si pridelenie štatútu kandidátskej krajiny," uviedla a dodala, že vôľou ukrajinských politikov je čo najrýchlejšie implementovať všetky európske pravidlá a požiadavky do vnútroštátnej legislatívy.



Ukrajinci podľa nej oceňujú masívnu humanitárnu pomoc zo strany EÚ. Poslankyňa vyjadrila nádej, že krajiny EÚ budú brániacej sa Ukrajine aj naďalej poskytovať zbrane. "Toto nie je naša vojna, to je ničím neodôvodnená agresia proti nám a proti celému svetu," skonštatovala.



Delegácia, ktorej je súčasťou, sa vo štvrtok v Štrasburgu stretla so zástupcami hlavných európskych politických rodín – ľudovcov, sociálnych demokratov, zelených aj konzervatívcov. Na budúci týždeň, v pondelok a utorok, navštívi aj Parlamentné zhromaždenie Rady Európy v Štrasburgu, ktoré bude prijímať historické rozhodnutie o vylúčení Ruskej federácie zo 47-člennej Rady Európy. "Pre Rusko nie je miesto v organizácii, ktorej úlohou je ochraňovať ľudské práva," odkázala Mezencevová.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)