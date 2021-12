Marcinková: Načúvať občanom a približovať im politiku je teraz kľúčové

Bratislava 13. decembra (TASR) - Nálady v spoločnosti sú momentálne vypäté, načúvať občanom a približovať politiku ľuďom, je v tomto období mimoriadne kľúčové. Pre TASR to v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (CoFoE) uviedla predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková (klub SaS).



Poukazuje, že občania môžu priamo na konferencii vyjadriť svoj názor a podieľať sa na formovaní nie len domácej, ale celoeurópskej agendy. "Som presvedčená, že konferencia o budúcnosti je hlavne miestom pre širokú verejnosť, vyjadriť sa k predstavám o budúcnosti EÚ. My politici máme na to veľa príležitostí. Túto by mali využiť najmä občania," skonštatovala Marcinková.



S nápadom usporiadať CoFoE prišla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. To je podľa Marcinkovej zárukou toho, že bude za výsledkami konferencie stáť a snažiť sa dané návrhy v budúcnosti pretaviť z čo najväčšej časti do reality. Ocenila prácu ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka (nominant SaS), ktorý sa podľa nej snaží do diskusie zapojiť čo najširšiu verejnosť. Zbiera tiež podnety naprieč inštitúciami.



"Európsku úniu často považujú ľudia na Slovensku za niečo vzdialené a práve konferenciu o budúcnosti Únie považujem za skvelý krok, ako Úniu ľuďom priblížiť," poznamenala Marcinková. Verí, že podobné aktivity môžu pomôcť zvýšiť nízku volebnú účasť v eurovoľbách na Slovensku. Teší ju aj zapojenie mladých ľudí do konferencie.



"Za nedostatok považuje to, že podnetov je tak veľa a v rôznych formách, že výber z nich môže byť neúplnou selekciou," hovorí Marcinková. Zároveň jej je ľúto, že účasť mužov a žien je na konferencii nerovnomerná a ženy sa jej zúčastňujú v menšej miere. "Dúfam, že tento nepomer sa čo najviac zmenší a konferencie sa zúčastní čo najviac ľudí," podotkla poslankyňa NR SR.



Marcinková tvrdí, že od začiatku CoFoE sa aktívne zúčastňuje na jej podujatiach na Slovensku aj v Európe. Poslankyňa je delegátkou pracovnej skupiny pre oblasť hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta. Doposiaľ sa podľa vlastných slov zúčastnila všetkých plenárnych zasadnutí a rovnako sa zúčastní aj januárového zasadnutia.



CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.



Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.