COGAT: Palestínčania budú môcť cez Rafah prechádzať až od pondelka
Autor TASR
Jeruzalem 1. februára (TASR) – Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) v nedeľu oznámil, že pohyb Palestínčanov cez hraničný priechod Rafah bude možný až v pondelok. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.
COGAT spresnil, že hraničný priechod medzi Pásmom Gazy a Egyptom bol v nedeľu znovu otvorený len na otestovanie jeho prevádzky, nie pre priechod ľudí.
„Pohyb obyvateľov v oboch smeroch, vstup a výstup do a z Pásma Gazy, sa má začať zajtra,“ deklaroval COGAT.
Hraničný priechod Rafah je jediným vstupným a výstupným bodom medzi Pásmom Gazy a vonkajším svetom, ktorý neprechádza cez Izrael. Je uzavretý od mája 2024 – s výnimkou obmedzeného otvorenia začiatkom roka 2025 v rámci prímeria, ktoré bojujúce strany neskôr nerešpektovali.
COGAT už v piatok uviedol, že znovuotvorenie priechodu Rafah bude skúšobné a určené najmä pre prevoz zranených a chorých Palestínčanov. V obvyklom režime bude priechod otvorený v pondelok. Podľa zdroja na egyptskej strane hranice bude nedeľa venovaná predovšetkým prípravám a logistike vrátane príchodu delegácie Palestínskej samosprávy.
Vo svojom vyhlásení COGAT spresnil, že všetci Palestínčania z Pásma Gazy, ktorí chcú vstúpiť do enklávy alebo z nej odísť, budú na to musieť získať súhlas Egypta a Egypt bude ich mená posielať na schválenie izraelskej bezpečnostnej službe Šin Bet.
Podľa izraelských úradov každé meno bude posudzované individuálne a ak sa niektorí z najvyšších teroristických veliteľov pokúsia opustiť Pásmo Gazy, bude im vstup do Egypta zamietnutý.
Osoby, ktoré opúšťajú enklávu, bude na priechode Rafah kontrolovať tím zástupcov Palestínskej samosprávy a pozorovateľov z misie Európskej únie (EUBAM Rafah).
Izrael bude monitorovať odchod obyvateľov Pásma Gazy do Egypta iba na diaľku: izraelskí úradníci z riadiacej miestnosti pomocou softvéru na rozpoznávanie tvárí overia, či sú tí, ktorí opúšťajú Pásmo Gazy, na zozname schválených mien, a otvoria bránu na priechode, aby im umožnili prejsť.
Vstup do Pásma Gazy z Egypta bude zahŕňať izraelskú bezpečnostnú kontrolu, pretože títo Palestínčania po prechode cez hraničný priechod Rafah dorazia na kontrolné stanovište izraelskej armády. Až po tejto izraelskej kontrole budú môcť pokračovať smerom k oblastiam Pásma Gazy, ktoré ovláda palestínske hnutie Hamas.
V Pásme Gazy, spustošenom viac ako dva roky trvajúcou vojnou a vážnou humanitárnou krízou, mnohí Palestínčania dúfajú, že po otvorení priechodu Rafah konečne budú môcť z enklávy odísť. Sú medzi nimi nielen chorí ľudia, ale napr. aj študenti, ktorí získali štipendium na vysokej škole v zahraničí, kam však pre uzavretý priechod Rafah doteraz nemohli vycestovať.
OSN a početné medzinárodné mimovládne organizácie už dlho očakávali znovuotvorenie priechodu Rafah, ale obmedzenia oznámené Izraelom ani zďaleka nespĺňajú ich požiadavky, konštatovala AFP.
Priechod Rafah mal byť znovuotvorený už počas prvej fázy prímeria, ktoré nadobudlo platnosť 10. októbra 2025, bolo to však odložené.
Spojené štáty oznámili prechod do druhej fázy implementácie dohody o prímerí v polovici januára - napriek tomu, že Izrael a palestínske hnutie Hamas sa naďalej prakticky denne navzájom obviňujú z porušovania ustanovení o prímerí.
