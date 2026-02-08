< sekcia Zahraničie
Cohen energetiky považuje prípadnú dohodu USA a Iránu za bezcennú
Predstavitelia americkej a iránskej vlády v piatok prvýkrát rokovali v ománskom hlavnom meste Maskat.
Autor TASR
Tel Aviv 8. februára (TASR) - Izraelský minister energetiky Eli Cohen považuje prípadnú dohodu uzavretú medzi Spojenými štátmi a Iránom za bezcennú. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy agentúry DPA.
„Dohoda so súčasným (iránskym) režimom nemá žiadnu hodnotu. Zmena režimu v Teheráne je v záujme všetkých moslimských štátov obklopujúcich Irán,“ citoval Cohena izraelský spravodajský web Ynet. „Aj v prípade dohody, pokiaľ sa objaví hrozba voči Izraelu a budeme nútení konať, budeme konať,“ dodal.
Predstavitelia americkej a iránskej vlády v piatok prvýkrát rokovali v ománskom hlavnom meste Maskat. Dátum pokračovania rozhovorov zatiaľ nebol stanovený. Izraelský bezpečnostný kabinet, ktorého je Cohen členom, sa mal v nedeľu popoludní opäť stretnúť ohľadom koordinácie ďalších krokov.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu má o Iráne v stredu rokovať v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Tel Aviv požaduje, aby prípadná dohoda medzi USA a Iránom zahŕňala aj obmedzenie programu balistických rakiet a ukončenie podpory spojencov Iránu v regióne.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar počas stretnutia so svojim rezortným partnerom z Paraguaju uviedol, že Irán zabíja vlastné obyvateľstvo a destabilizuje Blízky východ.
„Pokus najextrémistickejšieho režimu na svete získať najnebezpečnejšiu zbraň na svete - jadrovú zbraň - predstavuje jasnú hrozbu pre mier v regióne a na celom svete,“ uviedol Saar s tým, že iránske rakety dlhého doletu neohrozujú len Izrael, ale aj Európu.
