Cohen: Potrebujeme čas, aby sme porazili Hamas

Tel Aviv/Gaza 15. októbra (TASR) - Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnaová sa v nedeľu v Tel Avive stretla s príbuznými Francúzov, ktorí prišli o život počas vpádu palestínskych radikálov do Izraela alebo boli nimi násilím zavlečení do pásma Gazy. Na svojom webe o tom informovala televízia BFM.Šéfka francúzskej diplomacie mala aj rokovanie so svojím izraelským rezortným kolegom Elim Cohenom, ktorý následne pred novinármi vyhlásil, že Izrael potrebuje čas, aby porazil Hamas. Zdôraznil však zároveň: "".Dodal, že súčasné dianie "", a citoval výrok amerického prezidenta Joea Bidena, že Hamas je horší ako extrémistická organizácia Islamský štát (IS) a že za svoje konanie zaplatí.Colonnaová sa už v sobotu v rozhovore pre AFP vyjadrila, že Izrael má právo reagovať na bezprecedentné teroristické útoky, ktoré utrpel, a toto právo brániť sa mu nikto nesmie uprieť.Zdôraznila, že reakcia na terorizmus musí byť silná a zároveň spravodlivá. Colonnaová aj preto vyzvala Izrael, aby rešpektoval humanitárne právo a urobil všetko pre ochranu civilistov v pásme Gazy, ktorí "".Colonnaová uviedla, že cieľom jej návštevy v Izraeli je prejaviť spolupatričnosť Francúzska s izraelským národom, ktorý bol vystavený "".Pripomenula, že Francúzsko zdieľa bolesť izraelského ľudu, pretože "" - i pre to, že pri útoku Hamasu v Izraeli zahynulo 17 francúzskych občanov.Na stretnutí s rodinami nezvestných francúzskych občanov šéfka diplomacie ubezpečila, že Paríž robí všetko pre to, aby sa dostali na slobodu a vrátili domov.Catherine Colonnaová, ktorá spolu s Cohenom navštívili zranených po útoku Hamasu v nemocnici v Aškelone neďaleko hraníc s pásmom Gazy, odcestuje v nedeľu večer do Káhiry, kde sa v pondelok stretne s prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a ministrom zahraničných vecí Sámihom Šukrím.Ďalšiu zastávkou na jej ceste v krajinách regiónu bude v pondelok popoludní Bejrút.Elyzejský palác tento víkend vyzval Libanon a proiránske šiitské hnutie Hizballáh, aby sa "" medzi Izraelom a Hamasom a preukázali zdržanlivosť, aby sa vyhli otvoreniu druhého frontu v regióne.