Colby: Rokovania medzi Libanonom a Izraelom boli produktívne
Cieľom rokovaní na pôde amerického ministerstva obrany bolo vypracovať konkrétne bezpečnostné opatrenia pozdĺž spoločných hraníc.
Autor TASR
Washington 30. mája (TASR) - Vojenskí predstavitelia Izraela a Libanonu v piatok viedli produktívne rokovania vo Washingtone. V noci na sobotu o tom informoval námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby, podľa ktorého na toto stretnutie nadviažu nadchádzajúce politické rokovania. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP.
„Dnes som v Pentagóne privítal vojenské delegácie z Izraela a Libanonu. Diskutovali sme o bezpečnostných aspektoch prebiehajúcich mierových rokovaní medzi týmito krajinami,“ uviedol Colby na sieti X. „Viedli sme produktívne rokovania medzi vojenskými predstaviteľmi, ktorých výsledky budú slúžiť ako podklad pre politické rokovania vedené ministerstvom zahraničných vecí, ktoré sa uskutočnia budúci týždeň,“ dodal.
Cieľom rokovaní na pôde amerického ministerstva obrany bolo vypracovať konkrétne bezpečnostné opatrenia pozdĺž spoločných hraníc. Libanonská strana požaduje najmä vytvorenie nezávislého mechanizmu na overovanie dodržiavania prímeria, ktoré bolo predĺžené o 45 dní.
Podľa zdroja agentúry AP sa libanonská delegácia na rokovaniach usilovala o komplexné zavedenie prímeria a zastavenie prebiehajúcich bojov. Hovoriť tiež neskôr predstavitelia Bejrútu chcú o otázkach, ako je rozmiestnenie libanonskej armády pozdĺž hraníc a stiahnutie izraelských jednotiek z južného Libanonu
Libanon a Izrael začali minulý mesiac prelomové priame rokovania sprostredkované Spojenými štátmi. Ďalšie kolo rozhovorov by sa malo uskutočniť začiatkom júna.
Diskusie však komplikuje militantné libanonské hnutie Hizballáh, ktoré vedie vojnu s Izraelom a priame rokovania dôrazne odmieta.
Izrael medzičasom pokračuje v útokoch v Libanone napriek platnému prímeriu. Premiér Benjamin Netanjahu v piatok potvrdil, že izraelská armáda prekročila rieku Lítání a postupuje severnejšie.
