Colin Farrell oslavuje 50-ku ako predstaviteľ spektra postáv
Po menších úlohách v televízii i na plátne prišiel jeho prvý prelom v kariére v roku 2000 v hlavnej úlohe Tábora tigrov.
Autor TASR
Castleknock 31. mája (TASR) - Colin Farrell stvárnil v relatívne krátkom čase množstvo výrazných a rôznorodých postáv v hollywoodskom filmovom priemysle. Vystupoval v mnohých populárnych snímkach, ale írsky herec sa napokon vyprofiloval na predstaviteľa komplexných postáv v umelecky silných filmoch a seriáloch. V nedeľu 31. mája bude mať 50 rokov.
Výstavnú skriňu svetovej kinematografie predstavujú jeho spolupráce s britským režisérom Martinom McDonaghom, predovšetkým filmy v Bruggách a Duchovia Inisherinu. V oboch rozohral herecké gala s Brendanom Gleesonom a dostal Zlaté glóbusy. Tretí mu priniesol seriál Tučniak.
Colin James Farrell sa narodil 31. mája 1976 v Castleknocku, v metropolitnej oblasti Dublinu, vyrastal tam s tromi súrodencami. Jeho otec i strýko boli profesionálni futbalisti klubu Shamrock Rovers a aj Colin hral futbal počas dospievania. V tínedžerskom veku sa príležitostne venoval modelingu, neuspel na konkurze do írskej chlapčenskej hudobnej skupiny Boyzone a pôsobil v tanečnej country-westernovej skupine.
Po menších úlohách v televízii i na plátne prišiel jeho prvý prelom v kariére v roku 2000 v hlavnej úlohe Tábora tigrov. Film režiséra Joel Schumachera nebol príliš komerčne úspešný, no Farrellov výkon zaujal hollywoodskych castingových režisérov a filmárov. Preto v rýchlom slede nasledovali rôzne úlohy v akčne a thrillerovo ladených snímkach, v roku 2002 Hartova vojna, Minority Report a Telefónna búdka, o rok neskôr Farma, Daredevil, Kto chytá draka, S.W.A.T. a v írskej kriminálnej komédii Intermission.
Stával sa čoraz populárnejším hollywoodskym hercom a v nasledujúcom roku zaujal kritikov vo filme Traja do páru. V tomto období však zaznamenal aj sériu pádov. Historická dráma Alexander Veľký (2004) v réžii Olivera Stonea s plejádou hviezd komerčne neuspel a neúprosné boli aj recenzie, ktoré pranierovali výber Farrella ako hlavnej postavy.
Renomé mu nevylepšila historická epopeja Nový svet a v súkromí sa boril so vzťahovými aférami, kauzou sexuálneho videa a závislosťami. Tie takmer ohrozili nakrúcania filmu Miami Vice režiséra Michaela Manna podľa kultového seriálu z 80. rokov. Farrell si zahral detektíva Sonnyho Crocketta po boku Jamieho Foxxa ako Rica Tubbsa, dielo i herecké výkony prijali však kritici s rozpakmi.
V roku 2007 sa do sveta filmu úspešne vrátil pod taktovkou slávneho Woodyho Allena a spolu s Ewanom McGregorom dali iskru vydarenej a konverzačne silnej krimidráme Kasandrin sen. Slávny americký režisér nedbal na Farrellovu pošramotenú povesť a čo bolo pre herca ešte dôležitejšie, v ďalšom roku sa rovnako zachoval aj tvorivý tím britského filmára Martina McDonagha.
Nezávislý komediálny thriller V Bruggách sa stal nečakaným úspechom po každej stránke. Colin Farrell excelentne a na cenu Zlatý glóbus stvárnil nájomného vraha so samovražednými sklonmi, rozhádzaného, ale citlivého mladíka, ktorý vo vyhnanstve nádherných kulís európskeho mesta našiel lásku. Umeleckú hĺbku i šírku dali snímke atmosferická práca s kamerou, hudba Cartera Burwella a aj ďalšie herecké výkony na čele s Brendanom Gleesonom a Ralphom Fiennesom. Úrady belgického mesta umožnili štábu natáčať prakticky hocikedy i všade a vďaka tomu vyznieva film ako pohyblivá a mimoriadne pútavá pohľadnica pamätihodností.
Následne prišiel pre írskeho umelca príval ponúk a v priebehu roka si zahral v štyroch celovečerných filmoch na čele s oscarovou hudobnou drámou Zmätok v duši. Výraznou vedľajšou úlohou nadchol vo vydarenej komédii Šéfovia na zabitie (2011) a hlavnú stvárnil v McDonaghovej nezávislej snímke Sedem psychopatov (2012). O rok neskôr nasledovali pomerne úspešné filmy Kráľovstvo lesných strážcov, Pomsta mŕtveho muža a Zachráňte pána Banksa.
Z ďalších vydarených predstavení to boli komédia Yorgosa Lanthimosa s názvom Homár (2015), za ktorú si Farrell vyslúžil ďalšiu nomináciu na Zlatý glóbus. Grécky režisér ho obsadil aj do hlavnej úlohy thrillerovej drámy Zabitie posvätného jeleňa, ktorá v roku 2017 zabodovala scenárom na festivale v Cannes, ale hlavnú cenu Zlatá palma získal iný film v hlavnej úlohe s Colinom Farrellom - Oklamaný v réžii Sofie Coppolovej. Medzitým (2016) hral aj v rodinnom filme Fantastické zvery a ich výskyt.
Bol na ozajstnej vlne úspechu vo svete skutočného filmového umenia, čo podčiarkol aj účinkovaním v druhej sérii kultového seriálu Temný prípad (2015). Na striebornom plátne pokračoval napríklad v roku 2019 Slušnými chlapcami Guya Ritchieho a Dumbom Tima Burtona. V roku ďalšieho výrazného úspechu (2022) si zahral v Batmanovi a najmä v komediálnej dráme Duchovia Inisherinu, kde opäť spojil tvorivé sily s McDonaghom a Gleesonom.
V tomto "starosvetskom" filme stvárnil muža na malom írskom ostrove, ktorého zdrví, keď jeho najlepší priateľ náhle ukončí ich dlhoročné puto. Sugestívny výkon ho vyniesol do oscarovej nominácie, získal svoj druhý Zlatý glóbus a rad ďalších ocenení, vrátane festivalových. Film celkovo mal vzhľadom na charakter nečakane veľký úspech, hoci z 9 oscarových nominácií (vrátane hlavných) nepremenil na sošku ani jednu.
Do vlaňajšieho roku hral Farrell ešte v niekoľkých filmoch a točil viac pre televízie. V roku 2024 sa objavil v minisérii Tučniak a získal svoj tretí Zlatý glóbus.
Herec (aj) v šou Davida Lettermana priznal, že sa v mladistvom a neplnoletom veku opíjal a v roku 2005 nastúpil do rehabilitačného centra, aby sa zbavil závislosti od "rekreačných" drog a liekov proti bolesti. Podarilo sa mu to, ale ako sám vravel, nechcel zaspať na vavrínoch a v roku 2018 sa dobrovoľne opäť prihlásil na liečenie - nazval to preventívnym opatrením na udržanie abstinencie.
Colin Farrell stihol okrem hereckej kariéry aj množstvo, zväčša kratších vzťahov. Okrem iných medzi jeho partnerky patrili aj slávne herečky, úspešné scenáristky, spisovateľky, speváčky a modelky. Má dve deti s rôznymi ženami. V januári 2006 Farrell podal žalobu na svoju bývalú priateľku a spoločnosť Internet Commerce Group za neoprávnené verejné šírenie 15-minútového sexuálneho videa, ktoré natočili v roku 2003. Za práva na video mu ponúkli päť miliónov dolárov. V roku 2006 dosiahli dôvernú mimosúdnu dohodu a zmier.
V hereckej kariére pokračuje v doterajšom tempe, nedávno točil ďalšiu sériou tv-seriálu Sugar, kde hrá hlavnú postavu súkromného detektíva, ktorý bojuje s vlastnými démonmi. Medzitým súhlasil s angažmánmi na ďalšie dva celovečerné filmy pre rok 2027.
