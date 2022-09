REKORD NA COLNICI: Na Morave našli množstvo látky na výrobu pervitínu

Praha 26. septembra (TASR) - Juhomoravskí colníci zaistili v noci na piatok tri milióny tabliet s obsahom efedrínu. Táto látka sa podľa colníkov často zneužíva ako prekurzor na výrobu pervitínu. Z uvedeného množstva by bolo možné vyrobiť 80 kg drogy. V pondelok to uviedla hovorkyňa Colnej správy pre Juhomoravský kraj Lada Temňáková.



Dodávku s poľskou poznávacou značkou, ktorá náklad prevážala, si všimli hliadkujúci colníci na diaľnici D2, ktorí sa rozhodli ju skontrolovať. "Po otvorení nákladového priestoru colníci zistili, že vo vozidle je naložených päť paliet tovaru, ktorý mal byť prevezený z Rumunska do Ostravy," uviedla Colná správa.



Vodič po výzve nepredložil potrebné doklady a tovar tak prevážal v rozpore s českými aj európskymi predpismi. Colníci nadobudli podozrenie, že ide o materiál na nelegálnu výrobu drog. Podľa dokladov prevážal látku Efedrina Arena v celkovom množstve tri milióny tabliet, teda približne trištvrte tony. Podľa stanice ČT24 ide o najväčší záchyt na južnej Morave za posledných 25 rokov.



Colníci zadržali dve osoby, ktorým vzniesli obvinenie z trestného činu nedovolenej výroby a iného zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na osem až dvanásť rokov alebo prepadnutie majetku.











