Kokaín v hodnote 270 miliónov eur: Zásielku objavili holandskí colníci

Amsterdam 27. júna (TASR) - Holandskí colníci objavili v pondelok v skorých ranných hodinách v rotterdamskom prístave zásielku 3500 kilogramov kokaínu v hodnote takmer 270 miliónov eur, uviedla prokuratúra. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Zásielka pozostávajúca z 3587 balíčkov je najväčšou, aká sa tento rok našla v tomto najväčšom európskom prístave. V policajnej správe sa uvádza, že drogy boli následne zničené.



Drogy boli ukryté medzi banánmi v kontajneri, ktorý naplnili v Ekvádore. Nepredpokladá sa však, že by spoločnosť so sídlom v provincii Zeeland na juhu Holandska, pre ktorú boli banány určené, bola zapojená do pašovania drog.



Minulý rok sa v rotterdamskom prístave, ktorý je jednou z hlavných brán pre túto drogu do Európy, našlo v kontajneroch takmer 50.000 kilogramov kokaínu.