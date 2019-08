Colníci v Hamburgu zadržali ďalšie tony kokaínu

Celkovo 1575 balíkov kokaínu bolo ukrytých v 64 športových taškách.

Hamburg 7. augusta (TASR) - Približne jeden a pol tony kokaínu objavili colníci v nemeckom prístavnom meste Hamburg v nákladnej lodi, ktorá sa priplavila z Brazílie.



Colný úrad prístavného mesta v stredu oznámil, že zásielku našli ešte minulý týždeň v kontajneri s tabakom. Celkovo 1575 balíkov kokaínu bolo ukrytých v 64 športových taškách. Loď smerovala do belgického prístavného mesta Antverpy. Hodnotu kokaínu - v prípade tzv. pouličného predaja - colníci odhadli na 350 miliónov eur.



O dosiaľ najväčšom úlovku tohto druhu na území Nemecka však colníci v Hamburgu informovali 2. augusta. Oznámili, že zadržali v miestnom prístave zásielku kokaínu s hmotnosťou štyri a pol tony, ktorej celková hodnota by v prípade pouličného predaja dosahovala zhruba jednu miliardu eur.



Drogu vtedy priviezla jedna z nákladných lodí v kontajneri, ktorý smeroval z Montevidea v Uruguaji do Antverp v Belgicku. Po otvorení tohto kontajnera, ktorého obsah bol deklarovaný ako sójové bôby, našli colníci 211 čiernych športových tašiek a v nich vyše 4200 balíkov so stlačeným kokaínom.



Podľa piatkového vyhlásenia hlavného colného úradu v Hamburgu spomínanú zásielku zadržali už pred dvoma týždňami. Kokaín bol medzičasom zničený "za prísneho utajenia a rozsiahlych bezpečnostných opatrení".



"Vďaka vycibrenej rizikovej analýze sa colníkom darí otvárať správne kontajnery z toho enormného množstva, ktoré dennodenne prechádza cez hamburský prístav, a vyloviť z nich ilegálny tovar," pochvaľoval si minulý týždeň príslušný tajomník nemeckého ministerstva financií Rolf Bösinger.











