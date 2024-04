Colníci v Hongkongu zadržali 146 kilogramov zamaskovaného zlata

Hongkong 8. apríla (TASR) - Colnému úradu v Hongkongu sa podarilo zaistiť najväčší kontraband pašovaného zlata vo svojej histórii. Na medzinárodnom letisku v meste zadržali 146 kilogramov zlata zamaskovaného ako súčiastky vzduchových kompresorov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Pašeráci zlato roztavili a vytvarovali z neho súčiastky ako jadrá motorov, skrutky či prevodovky. Colníci na tlačovej konferencii uviedli, že pašované zlato zaistili v marci v dvoch vzdušných kompresoroch. Zásielka smerovala z Hongkongu do Japonska a jej odhadovaná cena je takmer desať miliónov eur.



"Je to najväčší prípad pašovania zlata, aký kedy colný úrad v Hongkongu zaznamenal," okomentoval zásah Liou Jü-lung, šéf colného úradu pre odhaľovanie organizovanej trestnej činnosti.



Hongkong je jedným z najväčších centier obchodu so zlatom na svete. Ceny zlata v poslednej dobe narastajú, pretože investori chcú zabezpečiť svoje aktíva v čase neistej geopolitickej situácie a inflácie. Pašované zlato zvyčajne v minulosti colníci v Hongkongu odhaľovali najmä na pozemných kontrolných bodoch pozdĺž hongkonských hraníc s pevninskou Čínou. Väčšinou išlo o pláty zlata.



Pašerákov v najnovšom prípade prezradila nadmerná hmotnosť kompresorov. Podľa predbežných výsledkov vyšetrovania sa pašeráci chceli vyhnúť plateniu daní v Japonsku. Daňový únik by bol predstavoval asi milión eur.



Polícia v prípade zadržala jedného muža, ale prepustila ho na kauciu. Predstaviteľ colníkov pripomenul, že zatykač môže byť v prípade vydaný aj na ďalšie osoby.



Za pašovanie hrozí podľa hongkonských zákonov až sedem rokov väzenia a pokuta do výšky v prepočte 240 miliónov eur.