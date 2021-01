Colníci vlani zabránili, aby sa do Holandska dostalo 115 ton kokaínu

Brusel/Amsterdam 13. januára (TASR) - Colné úrady vlani zabránili, aby sa do Holandska dostalo viac ako 115 ton kokaínu. Uviedol to v stredu spravodajský server DutchNews.nl s odvolaním sa na údaje národnej colnej správy.



Holandskí colníci v roku 2020 zhabali takmer 48 ton kokaínu v prístavoch a na amsterdamskom letisku Schiphol. V porovnaní s predošlým rokom išlo o 24-percentný nárast pašovania tejto drogy. Zahraničné colné správy a medzinárodné partnerské organizácie vlani zachytili ďalších 67 ton kokaínu určených pre Holandsko.



Holandským colníkom sa vlani podarilo zadržať aj tisíce balíkov a 3000 listov zaslaných z Holandska, ktoré obsahovali syntetické drogy, ako aj vyše 9000 kilogramov kátu a jednu tonu hašišu.



"Tieto čísla ukazujú, že colná služba zohráva dôležitú úlohu v boji proti organizovanej trestnej činnosti. Zároveň však musíme zostať kritickí a pýtať sa sami seba, či robíme dosť a či situáciu riešime najlepším možným spôsobom," uviedla generálna riaditeľka colnej správy Nanette van Schelvenová vo vyhlásení pre médiá.



Van Schelvenová spresnila, že najmä úzka spolupráca s políciou a colnými úradmi z krajín Južnej Ameriky, kde sa nachádzajú výrobné a distribučné základne, bola kľúčová pri rozložení prevádzačských sietí. Balíky a listy zaslané z Holandska obsahujúce syntetické drogy boli podľa nej zadržané vďaka intenzívnejším poštovým kontrolám.



Holandská polícia odhalila, že bezpečnostná firma Securitas, ktorá pôsobí v roterdamskom prístave s rozsiahlym kontajnerovým terminálom, bola "hlboko infiltrovaná" predstaviteľmi drogových skupín, od členov bezpečnostných zložiek až po vedenie firmy. Tisíce kilogramov kokaínu sa podarilo prepašovať do krajiny práve zásluhou skorumpovaných zamestnancov spoločnosti Securitas. Dvaja z členov ochranky boli minulý rok v lete zatknutí, podľa polície, právnikov a vyšetrovateľov však ide iba o špičku ľadovca.



Podľa zistení denníka Algemeen Dagblad zločinci, ktorým sa podarilo preniknúť do vedenia firmy, boli v pozícii najímať skorumpovaných bezpečnostných strážcov, ktorí pomáhali riadiť celý logistický proces dodávok drog.



Holandská polícia, prokuratúra, ministerstvo obrany a colná správa od apríla 2020 spolupracujú v rámci multidisciplinárneho tímu v snahe bojovať proti organizovanému zločinu.





Spravodajca TASR Jaromír Novak