Colníci zhabali vlani celkovo 55 ton kokaínu v prístave v Antverpách
Autor TASR
Brusel 21. januára (TASR) - Belgické colné úrady skonfiškovali minulý rok celkovo 55 ton kokaínu v prístave v Antverpách, oznámilo v stredu ministerstvo financií. Drogy našli v kontajneroch prichádzajúcich z Južnej Ameriky. TASR o tom píše na základe správy agentúry Belga.
Belgickí colníci zároveň skonfiškovali výrazne viac marihuany, keď jej celkový objem päť ton v roku 2024 minulý rok stúpol už na viac ako 20 ton. Najviac marihuany pritom prichádzalo z Kanady, kde jej legalizácia spôsobila prebytky zásob.
Polícia upozornila, že nižšie čísla dovezeného kokaínu neznamenajú, že pašovanie drog sa znížilo. Predpokladá, že zločinecké skupiny využívajú nové trasy vrátane menších prístavov. Napriek tomu úrady uvádzajú, že prísnejšie kontroly v Antverpách začínajú prinášať výsledky.
