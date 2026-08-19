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Colný úrad v Maďarsku ukončil vyšetrovanie kauzy ukrajinského konvoja
Podľa Vyšetrovacej prokuratúry hlavného mesta 29. júna bol vypočutý ako podozrivý bývalý šéf TEK János Hajdu.
Autor TASR
Budapešť 19. augusta (TASR) - Maďarský Národný úrad pre dane a clá (NAV) v stredu oznámil, že zastavil trestné stíhanie začaté v prípade ukrajinského prepravcu peňazí pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Dôvodom tohto kroku je absencia trestného činu, píše sa vo vyhlásení NAV poskytnutom agentúre MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vo vyšetrovaní kauzy ukrajinského prepravcu peňazí sa neobjavili žiadne stopy ani dôkazy o trestnom čine, a preto bolo vyšetrovanie už skôr pozastavené. Začiatkom júla bolo vydané príslušné vyhlásenie, píše sa vo vyhlásení NAV.
Odpoveď rakúskeho vyšetrovacieho orgánu, ktorá chýbala na úplné ukončenie vyšetrovania, teraz dorazila. Tento dokument potvrdil pôvod bankoviek a drahých kovov v zaistenej zásielke a tiež jasne preukázal, že príslušná dokumentácia bola v poriadku, zdôraznil NAV.
Príslušníci NAV a Protiteroristického centra (TEK) 5. marca zadržali na diaľnici M0 dve vozidlá patriace ukrajinskej Oščadbank. Stalo sa tak pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Tieto vozidlá prevážali z rakúskej Raiffeisen Bank na Ukrajinu hotovosť v hodnote 40 miliónov dolárov a 35 miliónov eur, ako aj deväť kilogramov zlata. Maďarsko vrátilo Ukrajine zaistený majetok až po voľbách do maďarského parlamentu, píše server.
Sedemčlenná neozbrojená posádka bola po výsluchu na druhý deň vyhostená z Maďarska. Neskôr podala sťažnosť pre neľudské zaobchádzanie a porušenie svojich práv.
Podľa Vyšetrovacej prokuratúry hlavného mesta 29. júna bol vypočutý ako podozrivý bývalý šéf TEK János Hajdu.
Prokuratúra Hajduovi oznámila podozrenie z trestného činu nezákonného zadržiavania spáchaného týraním obete. Podľa prokuratúry exšéf TEK podal proti tomu sťažnosť, k spáchaniu trestného činu sa nepriznal a vypovedal. Obhajuje sa na slobode.
Na vypočúvanie Hajdua zareagoval na sociálnej sieti Facebook aj expremiér Viktor Orbán, ktorý to označil za začiatok politickej pomsty vládnej strany Tisza. Dodal, že Hajdua začali stíhať na základe nariadenia premiéra Pétera Magyara.
„Od vypuknutia vojny prúdili na Ukrajinu a z nej cez Maďarsko konvoje s hotovosťou a zlatom v hodnote niekoľko tisíc miliárd forintov v spolupráci s ukrajinskou tajnou službou a ukrajinskými vojakmi. Maďarské úrady tomu urobili koniec a s pomocou TEK zadržali ukrajinskú zásielku. V každej normálnej krajine by to bolo ocenené a uznané, v Maďarsku to však vnímajú ako represiu,“ napísal Orbán.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Vo vyšetrovaní kauzy ukrajinského prepravcu peňazí sa neobjavili žiadne stopy ani dôkazy o trestnom čine, a preto bolo vyšetrovanie už skôr pozastavené. Začiatkom júla bolo vydané príslušné vyhlásenie, píše sa vo vyhlásení NAV.
Odpoveď rakúskeho vyšetrovacieho orgánu, ktorá chýbala na úplné ukončenie vyšetrovania, teraz dorazila. Tento dokument potvrdil pôvod bankoviek a drahých kovov v zaistenej zásielke a tiež jasne preukázal, že príslušná dokumentácia bola v poriadku, zdôraznil NAV.
Príslušníci NAV a Protiteroristického centra (TEK) 5. marca zadržali na diaľnici M0 dve vozidlá patriace ukrajinskej Oščadbank. Stalo sa tak pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Tieto vozidlá prevážali z rakúskej Raiffeisen Bank na Ukrajinu hotovosť v hodnote 40 miliónov dolárov a 35 miliónov eur, ako aj deväť kilogramov zlata. Maďarsko vrátilo Ukrajine zaistený majetok až po voľbách do maďarského parlamentu, píše server.
Sedemčlenná neozbrojená posádka bola po výsluchu na druhý deň vyhostená z Maďarska. Neskôr podala sťažnosť pre neľudské zaobchádzanie a porušenie svojich práv.
Podľa Vyšetrovacej prokuratúry hlavného mesta 29. júna bol vypočutý ako podozrivý bývalý šéf TEK János Hajdu.
Prokuratúra Hajduovi oznámila podozrenie z trestného činu nezákonného zadržiavania spáchaného týraním obete. Podľa prokuratúry exšéf TEK podal proti tomu sťažnosť, k spáchaniu trestného činu sa nepriznal a vypovedal. Obhajuje sa na slobode.
Na vypočúvanie Hajdua zareagoval na sociálnej sieti Facebook aj expremiér Viktor Orbán, ktorý to označil za začiatok politickej pomsty vládnej strany Tisza. Dodal, že Hajdua začali stíhať na základe nariadenia premiéra Pétera Magyara.
„Od vypuknutia vojny prúdili na Ukrajinu a z nej cez Maďarsko konvoje s hotovosťou a zlatom v hodnote niekoľko tisíc miliárd forintov v spolupráci s ukrajinskou tajnou službou a ukrajinskými vojakmi. Maďarské úrady tomu urobili koniec a s pomocou TEK zadržali ukrajinskú zásielku. V každej normálnej krajine by to bolo ocenené a uznané, v Maďarsku to však vnímajú ako represiu,“ napísal Orbán.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)